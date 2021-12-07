Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense x Chapecoense: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na última rodada da competição no Maracanã, em partida que vale a vaga na Libertadores para o Flu...
LanceNet

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:22

O Campeonato Brasileiro chega ao fim. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Fluminense recebe a Chapecoense para a última rodada da competição no Maracanã. Em jogo, a classificação para a Libertadores do Tricolor, que precisa apenas de uma vitória simples para se garantir no torneio.Confira a classificação do Brasileirão
Já rebaixada e lanterna, a Chape quer apenas se despedir do Brasileirão. Para isso, não terá os meias Moisés Ribeiro e Renê Júnior, que levaram o terceiro cartão amarelo, e o atacante Geuvânio, expulso na derrota para o Sport.
O Flu também tem problemas, com quatro jogadores suspensos: o zagueiro Manoel, os volantes Wellington e Yago Felipe e o atacante Fred. Com baixo aproveitamento como visitante, o time de Marcão tenta manter as boas atuações no Maracanã, que terá casa cheia e festa da torcida.
Fluminense x Chapecoense terá transmissão AO VIVO na Globo e no Premiere. Além disso, o LANCE! transmite online em tempo real.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados