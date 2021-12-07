Fluminense x Chapecoense: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chega ao fim. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Fluminense recebe a Chapecoense para a última rodada da competição no Maracanã. Em jogo, a classificação para a Libertadores do Tricolor, que precisa apenas de uma vitória simples para se garantir no torneio.Confira a classificação do Brasileirão
Já rebaixada e lanterna, a Chape quer apenas se despedir do Brasileirão. Para isso, não terá os meias Moisés Ribeiro e Renê Júnior, que levaram o terceiro cartão amarelo, e o atacante Geuvânio, expulso na derrota para o Sport.
O Flu também tem problemas, com quatro jogadores suspensos: o zagueiro Manoel, os volantes Wellington e Yago Felipe e o atacante Fred. Com baixo aproveitamento como visitante, o time de Marcão tenta manter as boas atuações no Maracanã, que terá casa cheia e festa da torcida.
Fluminense x Chapecoense terá transmissão AO VIVO na Globo e no Premiere.