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futebol

Fluminense x Chapecoense: onde assistir, desfalques e prováveis times

Yago Felipe, Fred, Wellington e Manoel cumprem suspensão e desfalcam o Fluminense; Chapecoense tem três jogadores suspensos para o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 18:17

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:17

Nesta quinta-feira, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela última rodada do Brasileiro 2021. Com 51 pontos, o Tricolor precisa da vitória em casa para garantir uma vaga na Libertadores de 2022, mas terá desfalques importantes na partida. A Chape, por sua vez, já está rebaixada e se encontra na lanterna do campeonato, com apenas 15 pontos. O confronto será transmitido pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, Marcão conta com o retorno de David Braz, que cumpriu suspensão na derrota para o Bahia. Martinelli, que retornou aos gramados na última rodada, é mais um reforço da equipe. Contudo, Nino ainda se encontra no departamento médico, e deve dar lugar a Luccas Claro na zaga.
Gabriel Teixeira e John Kennedy também seguem em recuperação. Marlon, que sentiu desconforto muscular na semana passada, e Calegari, que estava com virose, são dúvidas para o jogo. Yago Felipe, Fred e Wellington receberam o terceiro cartão amarelo e não entram em campo, assim como Manoel, que foi expulso no confronto anterior.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDo outro lado, a Chapecoense também perdeu atletas por questões disciplinares. Na derrota para o Sport, Renê Junior e Moisés Ribeiro estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo. Geuvânio também desfalca o time após ser expulso na última rodada. Assim, Felipe Endres precisa encontrar três reposições no banco de reservas. FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x CHAPECOENSEData/Hora: 09/12/2021, às 21h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Leone Carvalho Rocha (GO)Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz, Danilo Barcelos; André, Nonato, Martinelli; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla (Abel Hernández).
Desfalques: Marlon (dores na coxa), John Kennedy (desconforto muscular), Gabriel Teixeira (preparação), Martinelli (lesão na coxa esquerda), Nino (lesão na coxa esquerda), Ganso (transição) e Hudson (transição).Pendurados: Danilo Barcelos, Marlon, Jhon Arias, Gabriel Teixeira, Fred, Matheus Martins e Marcão.Suspensos: Yago Felipe, Wellington, Fred e Manoel.
CHAPECOENSE (Técnico: Felipe Endres)​João Paulo; Ronei, Joílson, Ignácio e Busanello; Mike, Mancha, Marquinho e Rodriguinho; Henrique Almeida e Perotti.
Desfalques: Anselmo Ramon, Denner, Lima, Matheus Ribeiro, Tiepo e Vagner (departamento médico); Felipe Santana e Tharlis (transição).Pendurados: Busanello, Denner e Derlan.Suspensos: Geuvânio, Renê Junior e Moisés Ribeiro.
Crédito: FluminenselutaporumavaganapróximaediçãodaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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