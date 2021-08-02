Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: Fluminense e Cerro decidem a última vaga nas quartas da Libertadores nesta terça no Maracanã (Arte LANCE!

Cercado de expectativa, o duelo de volta das oitavas de final entre Fluminense e Cerro Porteño (PAR) acontece nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor venceu por 2 a 0 em Assunção e tem a vantagem de perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga na próxima fase da competição continental. Quem avançar enfrenta o Barcelona de Guayaquil.

+ Confira e simule as chaves da Copa LibertadoresA partida seria realizada em julho, mas em virtude do falecimento do filho do técnico paraguaio Francisco Arce, foi adiada. Com isso, o time carioca garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e chega com confiança para avançar em mais uma competição mata-mata. O Tricolor andava em baixa com uma sequência de derrotas antes de passar pelos catarinenses.

Na escalação, Roger Machado não terá à disposição o zagueiro Nino, que segue na disputa dos Jogos Olímpicos com a seleção brasileira. Além dele, os atacantes Raul Bobadilla e Caio Paulista seguem de fora do time das Laranjeiras. O paraguaio testou positivo para Covid-19, já o camisa 17 tem uma lesão grau 3 na coxa direita.

Pelo lado do Cerro Porteño, o técnico Arce terá três baixas. Uma delas é o meia Ángel Lucena, que em virtude de uma lesão na panturrilha não terá condições de jogar. Os paraguaios venceram apenas uma das quatro partidas que disputaram desde a derrota no jogo de ida. No campeonato nacional, a equipe ocupa a sétima colocação.

Além de Lucena, o volante Wilder Viera e e o meia Luis Fariña também desfalcam a equipe paraguaia por apresentarem desconforto muscular. O retorno fica por conta do zagueiro Juan Patiño, que volta à defesa depois de cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x CERRO PORTEÑO

Data/Hora: 03/08/2021, às 19h15 (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)Árbitro: Wilmar Roldán (COL)Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Dionisio Ruiz (COL)Árbitro de vídeo: Jhon Ospina (COL)Onde assistir: Conmebol TV e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Fred.

Desfalques: Nino (Seleção), Hudson (lesão ligamentar), Raúl Bobadilla (Covid-19) e Caio Paulista (lesão na coxa direita)Suspensos: Pendurados: Ninguém

CERRO PORTEÑO (Técnico: Francisco Arce)Fernandes; Espinola, Duartes, Delvalle, Alan; Gimenez, Carrascal, Villasanti, Aquino; Morales; Boselli.

Desfalques: Ángel Lucena (lesão na panturrilha), Wilder Viera e Luis Fariña (problemas físicos)Suspensos: Pendurados: Ninguém