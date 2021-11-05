Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mesmo com desfalques, Fluminense entra em campo como líder da competição para enfrentar Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 16:44

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:44

Crédito: Ester Barros/Divulgação
Neste sábado, o Fluminense retorna aos gramados do Carioca Feminino para buscar mais uma vitória. Invictas e na primeira colocação, as Guerreiras do Fluzão enfrentam o Botafogo, às 15h, no Estádio das Laranjeiras, em jogo válido pela nona rodada do campeonato. Após vencer o Vasco, a equipe se prepara para encarar as atuais campeãs e se isolar na liderança, em seu segundo clássico no torneio.Com 24 pontos, o Flu acumula oito vitórias, tendo marcado 34 gols e não sofrido nenhum. Atrás do Tricolor, vem o Flamengo com 22 pontos, e o Botafogo, com 19. As Gloriosas, por sua vez, tem seis vitórias, um empate e uma derrota na competição. A partida será transmitida pela FluTV.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICA FLUMINENSE x BOTAFOGO
Data/Hora: 06/11/2021, às 15hLocal: Estádio das Laranjeiras (RJ)Árbitro: Bruno Cordeiro da Rocha (RJ)Assistentes: Fabiana Nóbrega Pitta (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)Onde assistir: FluTVFLUMINENSE (Técnica: Thaissan Passos)Nicole; Jéssica Bahia, Dani Serrão, Roberta Santos, Fernanda, Maria Luiza, Andresa Ferreira, Bia, Joelma Alves, Ronaldinha e Elisa Amorim.​Desfalques: Rivena (estiramento do bíceps femoral), Veronica (cirurgia no braço esquerdo), Rayssa (cirurgia na mão direita) e Kelly (cirurgia no joelho).
BOTAFOGO (Técnico: Gláucio Carvalho)​Rubi; Bruna, Thamires, Káren, Chaiane; Camila, Kamilla, Driely; Mylena, Kélen e Juliana.​Desfalques: -

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados