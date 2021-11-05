Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Neste sábado, o Fluminense retorna aos gramados do Carioca Feminino para buscar mais uma vitória. Invictas e na primeira colocação, as Guerreiras do Fluzão enfrentam o Botafogo, às 15h, no Estádio das Laranjeiras, em jogo válido pela nona rodada do campeonato. Após vencer o Vasco, a equipe se prepara para encarar as atuais campeãs e se isolar na liderança, em seu segundo clássico no torneio.Com 24 pontos, o Flu acumula oito vitórias, tendo marcado 34 gols e não sofrido nenhum. Atrás do Tricolor, vem o Flamengo com 22 pontos, e o Botafogo, com 19. As Gloriosas, por sua vez, tem seis vitórias, um empate e uma derrota na competição. A partida será transmitida pela FluTV.