Fluminense x Barcelona-EQU: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Fluminense e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quinta-feira pela Libertadores (Arte LANCE!

Chegou a hora. O Fluminense inicia as quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira e encara o Barcelona de Guayaquil (EQU) no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Enquanto os brasileiros eliminaram o Cerro Porteño, do Paraguai, na fase anterior, os equatorianos deixaram o Vélez Sarsfield, da Argentina, pelo caminho.

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O Fluminense vem pressionado pelas atuações ruins recentes. No Brasileirão, está há três jogos sem vitória, mas conquistou as vagas na Copa do Brasil e na própria Libertadores. Para este jogo, o técnico Roger Machado segue sem poder contar com Caio Paulista, mas tem o retorno do zagueiro Nino, que disputou os Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira.

Invicto em casa, mas com apenas uma vitória longe do Equador, o Barcelona de Guayaquil chega embalado com cinco triunfos nas cinco últimas partidas. Nas oitavas, perdeu a ida para o Vélez, mas foi melhor em casa e avançou. No campeonato local, são três vitórias em três partidas, ficando em segundo lugar apenas pelo saldo de gols. Veja mais aqui.

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FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X BARCELONA (EQU)

Data/Hora: 12/08/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)VAR: Andres Cunha (URU)Onde ver: Fox Sports, Facebook e tempo real do LANCE! FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Cazares; Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira.

Desfalques: Caio Paulista (lesão na coxa), Nonato (não pode ser inscrito), Hudson (lesão ligamentar) e Raúl Bobadilla (Covid-19)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Fabián Bustos)Burrai, Castillo, Fernando León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Martínez e Damián Díaz; Gonzalo Mastriani (Michael Hoyos) e Carlos Garcés.