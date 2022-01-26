Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Falta muito pouco para a estreia do Fluminense no Cariocão 2022. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Bangu, às 20h30, em jogo válido pela primeira rodada do Estadual. Com os oito reforços já registrados no BID da CBF, a equipe de Abel Braga deve começar a temporada com mudanças na escalação. O duelo será transmitido pela Record Rio, Cariocão Play e FluTV Play.O Tricolor deve começar o campeonato com alterações no esquema tático. Abel Braga tem treinado com três zagueiros e pode usar Felipe Melo, que também atua na posição, mais recuado para adiantar os laterais. No meio, a opção pode ser pela estreia de Nathan. O goleiro Marcos Felipe, que estava em isolamento até segunda-feira por conta da Covid-19, mas, assim como Fábio, que chegou depois, treinou menos que Muriel.