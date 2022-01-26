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Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Tricolor deve entrar em campo com uma formação diferente; Bangu tem elenco formado por Moleques de Xerém...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 18:01
Falta muito pouco para a estreia do Fluminense no Cariocão 2022. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Bangu, às 20h30, em jogo válido pela primeira rodada do Estadual. Com os oito reforços já registrados no BID da CBF, a equipe de Abel Braga deve começar a temporada com mudanças na escalação. O duelo será transmitido pela Record Rio, Cariocão Play e FluTV Play.O Tricolor deve começar o campeonato com alterações no esquema tático. Abel Braga tem treinado com três zagueiros e pode usar Felipe Melo, que também atua na posição, mais recuado para adiantar os laterais. No meio, a opção pode ser pela estreia de Nathan. O goleiro Marcos Felipe, que estava em isolamento até segunda-feira por conta da Covid-19, mas, assim como Fábio, que chegou depois, treinou menos que Muriel.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDo lado do Bangu, o time tem alguns Moleques de Xerém, mas todos devem iniciar no banco de reservas. Raí, de 21 anos, foi emprestado ao clube em 2021 e renovou. Além do jovem, Emanoel, Nascimento e Wisney, também do sub-23, foram cedidos ao alvirrubro até o fim do Carioca e podem ser utilizados por Felipe Loureiro.
> Veja a tabela do Cariocão 2022FICHA TÉCNICA
Fluminense x Bangu Data/Hora: 24/01/22, às 20h30Local: Estádio Luso-Brasileiro (RJ)​Árbitro: Alex Gomes Stefano​Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Fabiana Nóbrega Pitta​Onde assistir: Record Rio, Cariocão Play e FluTV Play
Fluminense (Técnico: Abel Braga)Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier (Calegari), André, Yago Felipe, Nathan e Cris Silva; Willian Bigode e Fred.
Bangu (Técnico: Felipe Loureiro) Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Mirandinha; Renatinho, Roberto Baggio (Adson), Denilson e Lucas Duarte (Luquinha); Luis Araújo e Santarém (Daniel Dias)
Crédito: FluminenseenfrentaoBangunoEstádioLuso-Brasileiro(DelmiroJunior/PhotoPremium/Lancepress!

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