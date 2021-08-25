Fluminense x Atlético-MG: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de empatarem em 1 a 1 no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG voltam a se enfrentar, desta vez pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, já que o Maracanã passa pelos últimos procedimentos no gramado. A volta será dia 16 de setembro, no Mineirão.

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Depois de uma boa primeira impressão com Marcão, apesar do gol sofrido no fim, o Flu chega com mais confiança para tentar sonhar com vaga na próxima Libertadores e o bicampeonato. A boa notícia é a volta de Caio Paulista e a possível estreia de Jhon Arias, que fica disponível. Cazares não pode atuar na competição por já ter jogado pelo Corinthians e Ganso segue fora. No torneio, o Tricolor já eliminou Red Bull Bragantino e Criciúma.

O Atlético-MG, que deixou Remo e Bahia para trás, perdeu pela última vez justamente contra a equipe de Salvador, mas avançou mesmo assim. Desde então, são quatro vitórias e o empate com o Fluminense. Mariano e Jair, lesionados, seguem fora. Nathan Silva não pode atuar no torneio por já ter jogado antes de chegar ao Galo.

Veja a tabela do Brasileirão

​FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Data/Hora: 26/08/2021, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE! FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Lucca.

Desfalques: Cazares (não pode atuar na competição), Hudson (lesão ligamentar), Ganso (cirurgia no braço)Pendurados: Yago FelipeSuspensos: Manoel

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino (Vargas) e Hulk.