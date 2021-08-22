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Fluminense x Atlético-MG: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira em São Januário, às 20h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 17:30

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 17:30

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de uma semana intensa de Libertadores, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam, nesta segunda-feira, vivendo momentos distintos na temporada. Enquanto os cariocas fazem a primeira partida com Marcão após a demissão de Roger Machado e tentam fugir da zona de rebaixamento, o Galo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, se classificou na competição continental e vive ótimo momento.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
Pelo lado do Flu, o momento é de voltar a vencer. São quatro derrotas seguidas no Brasileirão, além da eliminação na Libertadores, o que culminou na queda de Roger. O Tricolor abriu a rodada a apenas dois pontos do Z4 e tenta se recuperar para sonhar com a parte de cima da tabela. Ganso, lesionado contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) é desfalque certo.
Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Atlético-MG não tomou conhecimento do River Plate (ARG) nas quartas de final da Libertadores e chega com a confiança no alto. Os mineiros são os líderes isolados do Brasileirão, com 37 pontos, e nesta competição já somam nove triunfos seguidos. Se vencerem em São Januário, estabelecem novo recorde na era dos pontos corridos. O volante Jair e o lateral Mariano são desfalques.
Veja a tabela do Brasileirão
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Data/Hora: 23/08/2021, às 20hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred.
Desfalques: Gabriel Teixeira (lesão na coxa direita), Ganso (fratura no antebraço direito) e Hudson (lesão ligamentar)Pendurados: Martinelli, Fred, Luiz Henrique e Abel HernándezSuspensos: Ninguém
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino (Vargas) e Hulk. Desfalques: Mariano e Jair (desgaste muscular)Pendurados: Jair, Allan, Mariano, Dodô, Marrony, Zaracho e Nathan SilvaSuspensos: Ninguém

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