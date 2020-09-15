Fluminense x Atlético-GO: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Duas semanas depois do confronto pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-GO voltam a se enfrentar no gramado do Maracanã. Nesta quarta-feira, às 21h30, as equipes iniciam o embate pela quarta fase da Copa do Brasil. A volta, em Goiânia, será no próximo dia 24.
Do lado tricolor, a equipe começou a retomar a confiança após a vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, no fim de semana. No entanto, ainda procura soluções para o ataque sem Evanilson. Os principais desfalques de Odair Hellmann são Fred, ainda em recuperação da Covid-19, Danilo Barcelos, que já atuou pelo Botafogo na competição e Digão, com lesão.
Já o Atlético-GO quer manter a invencibilidade contra equipes cariocas e vem embalado de duas vitórias fora de casa. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Marlon Freitas, lesionado, Nicolas, suspenso, e Éverton Felipe, que já atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATLÉTICO-GOData/Hora: 16/09/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Onde ver: Globo, SporTV e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri (Hudson), Dodi, Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Wellington Silva.
Desfalques: Fred (Covid-19), Danilo Barcelos (já jogou pelo Botafogo), Digão, Caio Paulista e Frazan (lesionados)Pendurados: Marcos PauloSuspensos: Ninguém
ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)Jean; Dudu, João Victor, Eder e Gilvan; Edson, Oliveira, Janderson, Chico, Gustavo Ferrareis; Renato Kayzer.
Desfalques: Marlon Freitas, Éverton Felipe (lesionados) e Éverton Felipe (já jogou pelo Cruzeiro)Pendurados: NinguémSuspensos: Nicolas
Palpites: Na redação do LANCE!, 60% das pessoas apostam em uma vitória do Fluminense, enquanto 20% acham que será empate e 20% acreditam que o Atlético-GO triunfará.