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futebol

Fluminense x Athletico-PR: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado, às 21h, em Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 14:36
Depois do fim da terceira fase da Copa do Brasil, Fluminense e Athletico-PR voltam as atenções para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã fechado, as equipes se enfrentam neste sábado, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.+ ATUAÇÕES: Cano e Luiz Henrique garantem a classificação e recebem as maiores notas do Fluminense
As duas equipes vem de classificação no torneio nacional mata-mata. Enquanto o Flu deixou o Vila Nova para trás com vitórias por 3 a 2 e 2 a 0, o Furacão eliminou o Tocantinópolis com o placar agregado de 9 a 2. O jogo não pode ser no Maracanã porque o estádio passa pelo processo de troca para a grama de inverno.
A partida terá transmissão do Premiere e SporTV, além do tempo real do LANCE!. O Flu já vem realizando a venda de ingressos nos últimos dias.
Veja a tabela do BrasileirãoFICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATHLETICO-PR
Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: a definirAssistentes: a definirOnde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: FluminenseeAthleticovoltamaseenfrentarpeloBrasileirão(Foto:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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