Fluminense x Athletico-PR: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Depois do fim da terceira fase da Copa do Brasil, Fluminense e Athletico-PR voltam as atenções para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã fechado, as equipes se enfrentam neste sábado, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.+ ATUAÇÕES: Cano e Luiz Henrique garantem a classificação e recebem as maiores notas do Fluminense

As duas equipes vem de classificação no torneio nacional mata-mata. Enquanto o Flu deixou o Vila Nova para trás com vitórias por 3 a 2 e 2 a 0, o Furacão eliminou o Tocantinópolis com o placar agregado de 9 a 2. O jogo não pode ser no Maracanã porque o estádio passa pelo processo de troca para a grama de inverno.

A partida terá transmissão do Premiere e SporTV, além do tempo real do LANCE!. O Flu já vem realizando a venda de ingressos nos últimos dias.

Veja a tabela do BrasileirãoFICHA TÉCNICAFLUMINENSE X ATHLETICO-PR

Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: a definirAssistentes: a definirOnde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!