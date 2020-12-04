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Fluminense x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e palpites

Tricolor das Laranjeiras tem, às 19h deste sábado, nova oportunidade de se impor no Maracanã. Furacão tenta se recuperar após revés na semana passada...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:57
Crédito: Tricolor das Laranjeiras tenta ser mais ofensivo (Nayra Halm/Agência Lancepress!
O Fluminense tem nova chance de tentar se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela vigésima-quarta rodada da competição, o Tricolor das Laranjeiras, que tem 36 pontos, conta com retornos importante no confronto com o Athletico-PR neste sábado, às 19h, no Maracanã.
Após o empate sem gols com o RB Bragantino, o técnico Odair Hellmann tende a lançar Egídio, Hudson e Michel Araújo, que se recuperaram de Covid-19, como titulares no confronto. O desafio é dar mais fôlego para a equipe tricolor.
Do lado do Furacão, que tem 28 pontos, o treinador Paulo Autuori contará com oito retornos após terem se recuperado do vírus. Quatro deles tendem a ser titulares: o goleiro Santos, o lateral-esquerdo Abner, o volante Fernando Canesin e o meia-atacante Nikão. Os demais são o goleiro Jandrei, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Alvarado e o atacante Geuvânio.
A partida não terá transmissão de TV, uma vez que o Athletico-PR não fechou acordo de transmissão com o canal a cabo Premiere. O LANCE! transmite o jogo em tempo real.
CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x ATHLETICO-PR
Data-Hora: 04-12-20 - 19hEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Transmissão: tempo real do LANCE!.
FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Martinelli, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann
Suspensos: Ninguém
Lesionados: Ninguém
Em transição no departamento médico: Yago.
Com Covid-19: Lucca, Muriel, Muriel, Danilo Barcelos, Digão, Yuri e Pedro Rangel.
ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Fernando Canesin e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo (Renato Kayzer) e Walter. Técnico: Paulo Autuori
Suspenso: Christian
Lesionados: Jonathan, Márcio Azevedo, Reinaldo e Vitinho
Com Covid-19: Léo, Khellven e Felipe Aguilar
Palpite da redação do LANCE!: 70% dos jornalistas afirmaram que o Fluminense vencerá a partida. Os outros 30% disseram que haverá um empate no duelo.

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