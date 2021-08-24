Fluminense vence Volta Redonda e garante vantagem no jogo de ida das quartas de final do Carioca sub-20

Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no Estádio Municipal Ernani do Amaral Peixoto. A partida, válida pela ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20, foi marcada pelos gols de Luan Brito e Felipe, que garantiram a vantagem para o Tricolor.PRIMEIRO TEMPO
Nos primeiros momentos do jogo, as equipes se estudaram e não criaram chances. A primeira finalização surgiu somente aos 17 minutos, quando João Neto roubou a bola na área adversária, mas o chute passou por cima da meta. No lance seguinte, Everton, do Voltaço, arriscou de longe mas Thiago fez boa defesa.
Após parada técnica, o momento foi dos Moleques de Xerém. Aos 24 minutos, João Neto finalizou mais uma vez, o goleiro espalmou e Luan Brito abriu o placar. Aos 31 minutos, Yago cobrou escanteio e Felipe marcou o segundo gol do Flu. Quatro minutos depois, Yago tentou finalizar mas o lance foi para fora. No término da primeira etapa, Gabryel Martins criou mais duas boas chances. No entanto, o Tricolor não conseguiu ampliar a vantagem.
SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo, o Voltaço retornou mais entrosado e criou perigo. Aos 12 minutos, o mandante marcou seu primeiro gol, que foi anulado por impedimento. Logo depois, Léo Melo conseguiu boa chance, mas desperdiçou chutando para fora.
Com o passar do tempo, a partida foi esfriando e as equipes se concentraram no meio-campo. A segunda etapa terminou com o mesmo placar do primeiro tempo.
Assim, os Moleques de Xerém vão para a segunda rodada das quartas com a vantagem de dois gols. Na próxima quinta (2), o Fluminense volta a enfrentar o Volta Redonda, às 15h, em Laranjeiras.