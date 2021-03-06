Fluminense vence Santos e está na final do Brasileirão Feminino sub-18

Crédito: Divulgação/Santos

Na manhã deste sábado, o Fluminense venceu o Santos por 5 a 1, na Vila Belmiro, e está classificado para a final do Brasileirão Feminino sub-18. Tarciane, Luany, Sabrina, Luiza Travassos e Lara marcaram para as Guerreiras do Fluzão, e Ana Ju fez o gol de honra das Sereias da Vila.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003A primeira partida terminou empatada em 1 a 1, nas Laranjeiras. Agora, o Fluminense aguarda São Paulo ou Internacional para jogar a final. A partida de ida terminou com vitória do time paulista por 3 a 1.> Veja a tabela do Campeonato CariocaLuiza Travassos, a camisa 8 do Fluminense e autora do quarto gol do Fluminense, se emocionou ao falar da partida. Ela revelou ser tricolor de coração e agradeceu tanto a comissão técnica, quanto às jogadoras.

- Agradecer a minha família, agradecer a Deus e agradecer a comissão que faz de tudo pela gente. Eu não sou de chorar, mas a gente faz um trabalho há muito tempo e todo mundo acreditou muito nisso.