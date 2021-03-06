Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense vence Santos e está na final do Brasileirão Feminino sub-18

Após empate no jogo de ida, nas Laranjeiras, o Fluminense goleou o Santos por 5 a 1...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 12:21
Crédito: Divulgação/Santos
Na manhã deste sábado, o Fluminense venceu o Santos por 5 a 1, na Vila Belmiro, e está classificado para a final do Brasileirão Feminino sub-18. Tarciane, Luany, Sabrina, Luiza Travassos e Lara marcaram para as Guerreiras do Fluzão, e Ana Ju fez o gol de honra das Sereias da Vila.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003A primeira partida terminou empatada em 1 a 1, nas Laranjeiras. Agora, o Fluminense aguarda São Paulo ou Internacional para jogar a final. A partida de ida terminou com vitória do time paulista por 3 a 1.> Veja a tabela do Campeonato CariocaLuiza Travassos, a camisa 8 do Fluminense e autora do quarto gol do Fluminense, se emocionou ao falar da partida. Ela revelou ser tricolor de coração e agradeceu tanto a comissão técnica, quanto às jogadoras.
- Agradecer a minha família, agradecer a Deus e agradecer a comissão que faz de tudo pela gente. Eu não sou de chorar, mas a gente faz um trabalho há muito tempo e todo mundo acreditou muito nisso.
- Na pandemia eles deram muito apoio sempre. Desde que voltamos, estamos treinando muito para isso, todo mundo acreditou muito nessa comissão. Então, estou feliz de poder ter saído com o resultado, com um gol, é muito bom para mim e para todas as meninas. Eu sou tricolor de coração, é muito bom ver tudo isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados