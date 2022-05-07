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futebol

Fluminense vence o Vasco no Metropolitano sub-13 e sub-14

Moleques de Xerém venceram a base cruz-maltina por 4 a 2, no sub-13, e 3 a 0, no sub-14; Fluminense encara o Flamengo na próxima rodada do Metropolitano...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:15
Os Moleques de Xerém encerraram mais uma rodada de invencibilidade neste sábado. No Metropolitano, o Fluminense sub-13 venceu o Vasco por 4 a 2, com gols de Estevão Torres, Richard Wendel e dois de Kayke Oliveira, pela sétima rodada do torneio. No sub-14, o Tricolor levou a melhor sobre o Cruz-Maltino por 3 a 0, com gols de Wesley Natã, Paulo Guilherme e Raynne Assis. No próximo domingo, o Fluminense encara o Flamengo, pela oitava rodada do Metropolitano. O sub-14 encara o rival no CT das Vargens, às 10h40, enquanto o sub-13 entra em campo às 15h40, no mesmo dia e local. O Vasco sub-14, por sua vez, encara o Madureira, às 09h, no CT do Artsul, assim como o sub-13, que joga às 10h40.
Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Crédito: FluminensevenceuoVasconoMetropolitanopelascategoriassub-13esub-14(MailsonSantana/FluminenseFC

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