Fluminense vence o São Paulo nos pênaltis e avança à final do Brasileirão Sub-17

Crédito: Mailson Santana/FFC

No duelo de tricolores pela semifinal do Brasileirão Sub-17, melhor para o carioca. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Fluminense venceu o São Paulo por 3 a 2 nesta segunda-feira, nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final da torneio após a decisão por pênaltis.

No tempo regulamentar, João Neto, Matheus Martins e Kayky marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Caio e João Adriano descontaram para os visitantes. Nas penalidades, o Tricolor carioca venceu por 6 a 5 e eliminou o rival paulista.

O adversário do Fluminense na decisão sairá, também nesta segunda-feira, do confronto entre Athletico-PR e Flamengo. Após o empate em 0 a 0 na ida, os clubes definirão o segundo finalista em partida disputada no CT do Caju. As finais estão marcadas para os dias 13 e 20 de dezembro.INÍCIO ARRASADOR

Com o placar desfavorável, o Fluminense reverter a vantagem paulista para seguir vivo na competição e logo conseguiu. Em jogada coletiva pela esquerda, aos oito minutos de jogo, Matheus Martins driblou a defesa e cruzou para o capitão João Neto completar de cabeça para o gol.

ESTRELA DE KAYKY

Em seguida, aos 19, Kayky fez grande jogada individual na área adversária e chutou para a defesa de Felipe. A bola ainda bateu no travessão e sobrou para Matheus Martins concluir para as redes e marcar o segundo gol do clube carioca. Aos 26, a estrela do camisa 7 apareceu novamente e ele deixou sua marca, após tabelar com João Neto, driblar o marcador e bater com categoria.

DE VOLTA AO JOGO

Mesmo com dificuldades em criar chances claras, o São Paulo conseguiu descontar e voltar para a partida aos 34 do primeiro tempo. Após pênalti de Justen em Palmberb, Caio cobrou firme e no meio, sem chances para o goleiro do Fluminense. Já na etapa final, aos 26, João Adriano aproveitou um momento de desatenção do defesa carioca e marcou o segundo dos visitantes.CAYO FELIPE SALVA O FLU