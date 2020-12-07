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Fluminense vence o São Paulo nos pênaltis e avança à final do Brasileirão Sub-17

Nas Laranjeiras, Tricolor Carioca vence por 3 a 2 no tempo regulamentar e garante vaga na decisão após disputa por pênaltis. Adversário será Athletico-PR ou Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 17:16

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:16

Crédito: Mailson Santana/FFC
No duelo de tricolores pela semifinal do Brasileirão Sub-17, melhor para o carioca. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Fluminense venceu o São Paulo por 3 a 2 nesta segunda-feira, nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final da torneio após a decisão por pênaltis.
No tempo regulamentar, João Neto, Matheus Martins e Kayky marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Caio e João Adriano descontaram para os visitantes. Nas penalidades, o Tricolor carioca venceu por 6 a 5 e eliminou o rival paulista.
O adversário do Fluminense na decisão sairá, também nesta segunda-feira, do confronto entre Athletico-PR e Flamengo. Após o empate em 0 a 0 na ida, os clubes definirão o segundo finalista em partida disputada no CT do Caju. As finais estão marcadas para os dias 13 e 20 de dezembro.INÍCIO ARRASADOR
Com o placar desfavorável, o Fluminense reverter a vantagem paulista para seguir vivo na competição e logo conseguiu. Em jogada coletiva pela esquerda, aos oito minutos de jogo, Matheus Martins driblou a defesa e cruzou para o capitão João Neto completar de cabeça para o gol.
ESTRELA DE KAYKY
Em seguida, aos 19, Kayky fez grande jogada individual na área adversária e chutou para a defesa de Felipe. A bola ainda bateu no travessão e sobrou para Matheus Martins concluir para as redes e marcar o segundo gol do clube carioca. Aos 26, a estrela do camisa 7 apareceu novamente e ele deixou sua marca, após tabelar com João Neto, driblar o marcador e bater com categoria.
DE VOLTA AO JOGO
Mesmo com dificuldades em criar chances claras, o São Paulo conseguiu descontar e voltar para a partida aos 34 do primeiro tempo. Após pênalti de Justen em Palmberb, Caio cobrou firme e no meio, sem chances para o goleiro do Fluminense. Já na etapa final, aos 26, João Adriano aproveitou um momento de desatenção do defesa carioca e marcou o segundo dos visitantes.CAYO FELIPE SALVA O FLU
Na decisão por pênaltis, Cayo Felipe se transformou no herói da classificação do Fluminense. Após as 10 primeiras cobranças serem convertidas, Gabriel Lyra desperdiçou a penalidade e deixou o Tricolor carioca a um pênalti de ser eliminado. Mas, em seguida, o goleiro defendeu a cobrança de Marquinhos e salvou o clube. Na sequência, Caio Amaral marcou para os donos da casa e outro Caio - o do São Paulo - isolou, decretando a eliminação dos visitantes.

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