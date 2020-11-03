futebol

Fluminense vence o Santos e garante vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-17

No "Clássico da Base", meninos de Xerém fazem 'virada-relâmpago' e seguem com a melhor campanha da fase de grupos da competição...
LanceNet

03 nov 2020 às 17:36

Crédito: Divulgação/Twitter
No "Clássico da Base", o Fluminense venceu o Santos por 3 a 1 nesta terça-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com isso, o Tricolor garantiu a vaga nas quartas de final da competição com duas rodadas de antecipação e a melhor campanha da fase de grupos. A partida aconteceu no Estádio Espanha, do Jabaquara.
Com o resultado, o Flu chega aos 18 pontos e se mantém na liderança do Grupo B. Já o Santos se mantém com oito pontos e cai para a sexta posição.
Os Meninos da Vila abriram o placar ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, com Orlando Gonçalves. Os Moleques de Xerém, porém, iniciaram a virada com dois gols em dois minutos. Primeiro, o empate veio com um golaço de Kayky. Depois, João Neto acertou o canto do gol e garantiu a virada. Abner garantiu a vitória já nos acréscimos da segunda etapa, após o goleiro Mauro Silva ir para a área para tentar ajudar o Santos.
No próximo sábado, o Fluminense visita o Internacional na Morada dos Quero-Queros pela 8ª rodada. Já o Santos viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na Gávea. As duas partidas estão marcadas para as 15h.

