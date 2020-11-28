Fluminense vence o RB Bragantino na estreia da segunda fase do Brasileirão Sub-23

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

Neste sábado, o Fluminense estreou na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes com o pé direito. Fora de casa, no CFA Jarinu, o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de Samuel e Gabriel Capixaba. Chrigor descontou para os donos da casa.

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Em função de lesões e dos casos de Covid-19 no elenco profissional, a equipe comandada por Marcão teve uma série de desfalques para a partida. Paulo Victor e Matheus Cassini (lesionados); Guilherme (Covid-19); João Lopes, Daniel, Luan Freitas, Martinelli e Nascimento (à disposição de Odair Hellmann).

Com o resultado, o Fluminense chegou aos três pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo D. Juventude e Corinthians - outros integrantes do grupo - empataram em 0 a 0 e somam um ponto cada. Já o Red Bull Bragantino é o lanterna da chave, com nenhum ponto. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Juventude em busca de manter a boa fase no torneio. A partida está marcada para o próximo sábado, às 15h (de Brasília), nas Laranjeiras. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino visita o Corinthians no Parque São Jorge.