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futebol

Fluminense vence o RB Bragantino na estreia da segunda fase do Brasileirão Sub-23

Fora de casa, Tricolor vence por 2 a 1 com gols de Samuel e Gabriel Capixaba...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 18:05
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Neste sábado, o Fluminense estreou na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes com o pé direito. Fora de casa, no CFA Jarinu, o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de Samuel e Gabriel Capixaba. Chrigor descontou para os donos da casa.
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Em função de lesões e dos casos de Covid-19 no elenco profissional, a equipe comandada por Marcão teve uma série de desfalques para a partida. Paulo Victor e Matheus Cassini (lesionados); Guilherme (Covid-19); João Lopes, Daniel, Luan Freitas, Martinelli e Nascimento (à disposição de Odair Hellmann).
Com o resultado, o Fluminense chegou aos três pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo D. Juventude e Corinthians - outros integrantes do grupo - empataram em 0 a 0 e somam um ponto cada. Já o Red Bull Bragantino é o lanterna da chave, com nenhum ponto. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Juventude em busca de manter a boa fase no torneio. A partida está marcada para o próximo sábado, às 15h (de Brasília), nas Laranjeiras. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino visita o Corinthians no Parque São Jorge.
Nesta segunda fase do Brasileirão de Aspirantes, as oito equipes são divididas em dois grupos de quatro, que se enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais. Vale lembrar que a competição é Sub-23 (para jogadores nascidos a partir de 1997), mas cada clube pode utilizar até quatro atletas com idade superior em cada jogo.

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