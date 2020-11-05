Fluminense vence o Paysandu pelo Brasileirão de Aspirantes e vira vice-líder

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense venceu a segunda partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes ao bater o Paysandu por 3 a 1, nesta quinta-feira, em partida válida pela 5ª rodada. A equipe tricolor dominou o confronto, nas Laranjeiras, e contou com gols de Miguel Vinícius, Matheus Pato e Gabriel Teixeira para garantir os três pontos. Victor Diniz descontou.

Com o resultado, o Flu chega aos oito pontos e vira vice-líder do Grupo B, empatado com o Juventude, mas com melhor saldo de gols. A equipe de Marcão volta a entrar em campo contra o Ceará, no próximo domingo, em Itaitinga. Já o Paysandu saiu do G4 do Grupo A, cai para o sexto lugar e encara o Fortaleza no mesmo dia .

O primeiro gol saiu aos oito minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, John Kennedy enfiou a bola para Matheus Pato, que finalizou e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.No rebote, Miguel Vinícius marcou. Aos 24 foi a vez de Matheus Pato finalizar da entrada da área e contar com um desvio para ampliar.