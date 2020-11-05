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futebol

Fluminense vence o Paysandu pelo Brasileirão de Aspirantes e vira vice-líder

Miguel Vinícius, Matheus Pato e Gabriel Teixeira fizeram os gols da equipe sub-23 tricolor, que conquista a segunda vitória na competição...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 17:24
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense venceu a segunda partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes ao bater o Paysandu por 3 a 1, nesta quinta-feira, em partida válida pela 5ª rodada. A equipe tricolor dominou o confronto, nas Laranjeiras, e contou com gols de Miguel Vinícius, Matheus Pato e Gabriel Teixeira para garantir os três pontos. Victor Diniz descontou.
Com o resultado, o Flu chega aos oito pontos e vira vice-líder do Grupo B, empatado com o Juventude, mas com melhor saldo de gols. A equipe de Marcão volta a entrar em campo contra o Ceará, no próximo domingo, em Itaitinga. Já o Paysandu saiu do G4 do Grupo A, cai para o sexto lugar e encara o Fortaleza no mesmo dia .
O primeiro gol saiu aos oito minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, John Kennedy enfiou a bola para Matheus Pato, que finalizou e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.No rebote, Miguel Vinícius marcou. Aos 24 foi a vez de Matheus Pato finalizar da entrada da área e contar com um desvio para ampliar.
Na segunda etapa, Victor Diniz diminuiu para o Paysandu na primeira chegada da equipe ao ataque. No entanto, aos 33 minutos Wisney fez boa jogada pela direita com Miguel Vinícius, e Gabriel Teixeira ficou sozinho para marcar e fechar a conta.

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