Fluminense vence o Minas Brasília por 1 a 0 no Brasileirão Feminino sub-18 e briga por liderança no grupo

Crédito: Reprodução/FluminenseFC

Em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-18, o Fluminense venceu o Minas Brasília por 1 a 0, nesta terça-feira, no CT do Sorocaba. As Meninas de Xerém dominaram a partida e, com o gol da zagueira Núbia, garantiram os três pontos. O BRILHO DA ZAGUEIRA ARTILHEIRAAs Meninas de Xerém começaram bem a partida. Logo nos primeiros lances, Luany experimentou da entrada da área e a goleira fez grande defesa para evitar o gol. O time seguiu pressionando o Minas Brasília e, aos 20 minutos, Luiza Travassos cobrou a falta e Núbia abriu o placar com gol de cabeça. Pouco depois, Luany disparou em jogada de velocidade e bateu, mas chute foi para fora. Em mais uma cobrança de Luiza Travassos, Luany tentou o cabeceio e não teve sucesso.

PRA CIMA, FLUZÃO!No segundo tempo, o Fluminense investiu em fechar o espaço do Minas Brasília, dificultando a saída de bola e a construção de jogadas. Aos poucos, a equipe retomou a ofensividade com o chute de Lara Dantas por cima da trave. O lance deu confiança à equipe.

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Sabrina também finalizou e deu trabalho para a goleira, que mandou para escanteio. Aos 20 minutos, Nina roubou a bola no ataque mas se desequilibrou na hora de bater e mandou por cima do gol. Em seguida, Sabrina tocou para Lara Dantas, que também quase marcou o seu. Superior em campo do início ao fim, as Meninas de Xerém garantiram os três pontos e consolidaram o status de favoritas da competição.