Fluminense vence o Jr Barranquilla no Maracanã e segue vivo na Sul-Americana

Luiz Henrique definiu o jogo para o Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Foi com emoção, mas a "Era Fernando Diniz" começou com vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (04), no Maracanã. Paulo Henrique Ganso abriu o placar ainda no primeiro tempo, Miguel Borja descontou, mas Luiz Henrique desencantou e deixou o dele para definir o confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Flu sobe para o segundo lugar no Grupo H com os mesmos sete pontos do Junior, que ainda lidera por conta do saldo de gols maior. Unión Santa Fe (ARG), com cinco pontos, e Oriente Petrolero (BOL), com zero, ainda se enfrentam na quinta-feira (05) para fechar a quarta rodada.

As equipes só voltam a jogar pela competição continental em duas semanas, quando o Tricolor visita o Santa Fe dia 19, às 19h15. Antes disso, porém, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O JOGO

Na entrevista coletiva de apresentação, Fernando Diniz definiu Paulo Henrique Ganso como gênio. Na primeira partida sob o comando do treinador com quem rendeu melhor no Fluminense, o camisa 10 mostrou que essa parceria pode ser novamente de sucesso. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Yago Felipe cobrou escanteio e o meia deu uma meia-bicicleta, marcando um golaço para abrir o placar no Maracanã. O grupo foi comemorar com o novo treinador.

Com o ótimo início, o Fluminense fez bons primeiros 45 minutos. Diniz cobrou bastante a aproximação dos setores e a equipe criou contra-ataques interessantes, mas desperdiçou. O Junior também pressionou e encurralou o Tricolor em alguns momentos usando principalmente o lado direito. No entanto, foi uma etapa de poucas chances realmente perigosas de gols. Chamou a atenção a quantidade de faltas que o árbitro deixou seguir.

O segundo tempo começou tão intenso quanto o primeiro. Fábio fez uma grande defesa antes de o Junior Barranquilla deixar tudo igual. Aos nove minutos, após cruzamento de Fuentes, Albornoz arrumou, Giraldo desviou e o goleiro do Flu tentou pegar. No entanto, Borja aproveitou a sobra para só empurrar e marcar o empate para os visitantes.

Diniz já começava a demonstrar preocupação na área técnica e orientava a todo momento os jogadores. Foi logo depois de um de seus comentários que Luiz Henrique, enfim, reassumiu o protagonismo na temporada e ele mesmo começou a jogada do segundo gol. Aos 27 minutos, Ganso tocou para Fred, que deu uma linda enfiada de bola para o atacante bater e correr para o abraço, recolocando o Flu na frente.