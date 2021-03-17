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futebol

Fluminense vence o Flamengo na Gávea e garante vaga na final do Carioca Feminino

Kailane e Letícia marcam na vitória de 2 a 0 do Tricolor, que enfrentará o Botafogo na decisão do Estadual, no sábado...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 17:13
Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo tinha a vantagem de jogar em casa, mas foi o Fluminense quem levou a melhor na semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Na tarde desta quarta-feira, na Gávea, o Tricolor derrotou o rival por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão do Estadual. O adversário na final será o Botafogo, que venceu o Vasco por 3 a 0, no Nilton Santos.
+ Saiba por onde andam 24 revelações sumidas do seu time de dez anos atrásEm um jogo equilibrado e truncado, a equipe do Fluminense se destacou pela eficiência na frente da baliza e soube transformar as poucas chances claras em gol. Após o primeiro tempo com o placar zerado, o Tricolor abriu o marcador aos 13 minutos da etapa final, com Kailane. Em seguida, aos 24', Letícia saiu na cara do gol e ampliou a vantagem.
Além de classificar o Fluminense para a final do Carioca, o resultado acabou com o 100% de aproveitamento do Flamengo na competição. Na fase anterior, o Rubro-Negro havia vencido todas as partidas e ficado com o título da Taça Guanabara.
Por ter melhor campanha na primeira fase, o Botafogo terá a vantagem de disputar a decisão em casa. A partida decisiva está marcada para o próximo sábado, às 15h (de Brasília), no Nilton Santos. Em caso de empate, o campeão será definido na disputa por pênaltis.

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