futebol

Fluminense vence o Fast Clube e garante classificação antecipada na Copinha

Tricolor jogou melhor e superou o péssimo gramado com gols de Miguel Vinicius, Jhonny e John Kennedy...
LanceNet

07 jan 2022 às 17:14

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:14

O Fluminense teve uma atuação melhor e venceu a segunda partida seguida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Nesta sexta-feira, os moleques de Xerém bateram o Fast Clube-AM por 3 a 0 superando o gramado ruim. Os gols foram de Miguel Vinicius, Jhonny e John Kennedy.A vaga antecipada se deu porque no outro jogo do grupo, Jacuipense-BA goleou o Matonense-SP por 4 a 0. Na última rodada, mesmo se perder do Matonense-SP, o Fluminense só pode ser ultrapassado por um dos outros dois, que se enfrentam. O Tricolor chega aos seis pontos contra três de Jacuipense e Fast Clube.
O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. Yago aproveitou falha da defesa adversária pelo lado direito e passou para Miguel Vinícius colocar na rede. Já na segunda etapa, aos 21, Jhonny recebeu após boa jogada e deu um chute forte para marcar. John Kennedy ainda fechou a conta de pênalti aos 29.
A próxima partida do Tricolor é na segunda, às 15h15, contra o Matonense.
Crédito: Fluminense venceu a segunda partida na Copinha (Foto: Reprodução

