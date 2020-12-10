Fluminense vence o Corinthians fora de casa e assume liderança do grupo no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

No Parque São Jorge, em São Paulo, o Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira, e assumiu a liderança do Grupo D do Brasileirão de Aspirantes. Após um primeiro tempo sem gols, Samuel e Jefferson marcaram para o Tricolor na etapa final da partida válida pela terceira rodada da segunda fase do torneio.

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Na outra partida do Grupo D, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul. Com esses resultados, o Fluminense chegou aos seis pontos e se tornou o novo líder da chave. Com quatro pontos, Juventude e Corinthians ficam na segunda e terceira posição, respectivamente. Já o RB Bragantino permanece na lanterna do grupo, mas agora com três pontos.

Ao fim das seis rodadas, os dois melhores colocados do grupo avançam às semifinais do torneio. Vale lembrar que a competição é sub-23 (para jogadores nascidos a partir de 1997), mas cada clube pode utilizar até quatro atletas com idade superior em cada jogo.