Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vence o Corinthians e assume liderança no Brasileirão sub-17; time Sub-20 empata no Estadual
futebol

Fluminense vence o Corinthians e assume liderança no Brasileirão sub-17; time Sub-20 empata no Estadual

Gols do Flu foram marcados por Agner e Isaac; Arthur, principal nome do time, está com a Seleção Brasileira sub-17...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 17:40

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 17:40

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, em Laranjeiras. Com a vitória, o Tricolor chega aos 17 pontos e assume a liderança isolada do Grupo B da competição. Os gols do Flu foram marcados por Agner e Isaac.
> Nenê completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Relembre momentos marcantes do atleta pelo Tricolor
A equipe de Guilherme Torres segue como a única invicta da competição. O time superou alguns desfalques, entre eles o meia Arthur, principal nome doo grupo, que está com a Seleção Brasileira sub-17. O primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando Vitor Tardelli jogou a bola na área e Agner completou após falha do adversário. Já nos minutos finais, Isaac driblou todo mundo para marcar.
Restam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Brasileirão. Os Moleques de Xerém ainda encaram Chapecoense e Atlético-MG na 8ª e 9ª rodada, respectivamente. A próxima partida é no dia 29, nas Laranjeiras. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final.
Veja a tabela do Brasileirão
Outro resultado da base neste sábado foi da equipe Sub-20. No CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o Volta Redonda no Campeonato Carioca. O próximo confronto é fora de casa, contra o Madureira, no dia 26, às 10h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados