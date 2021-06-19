Fluminense vence o Corinthians e assume liderança no Brasileirão sub-17; time Sub-20 empata no Estadual

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, em Laranjeiras. Com a vitória, o Tricolor chega aos 17 pontos e assume a liderança isolada do Grupo B da competição. Os gols do Flu foram marcados por Agner e Isaac.

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A equipe de Guilherme Torres segue como a única invicta da competição. O time superou alguns desfalques, entre eles o meia Arthur, principal nome doo grupo, que está com a Seleção Brasileira sub-17. O primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando Vitor Tardelli jogou a bola na área e Agner completou após falha do adversário. Já nos minutos finais, Isaac driblou todo mundo para marcar.

Restam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Brasileirão. Os Moleques de Xerém ainda encaram Chapecoense e Atlético-MG na 8ª e 9ª rodada, respectivamente. A próxima partida é no dia 29, nas Laranjeiras. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final.

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