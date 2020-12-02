Fluminense vence o Confiança-SE no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17

Crédito: Fluminense vence o Confiança por 2 a 0 pela Copa do Brasil sub-17 (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense derrotou o Confiança por 2 a 0, nesta quarta, no estádio das Laranjeiras, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17. Guilherme Lobo e João Neto marcaram os gols da vitória do Tricolor, que terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para o próximo dia 10, no Etelvino Mendonça, às 15h (de Brasília), em Itabaiana, no estado de Sergipe.

Em casa, o Tricolor das Laranjeiras pressionou o adversário desde o início da partida, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, apesar do bom volume de jogo. Na etapa final, por sua vez, Kayky, autor de três gols contra o Porto Vitória, novamente se destacou. Porém, dessa vez como garçom, ao dar dois belos passes para os gols da vitória.

Aos 22, Kayky dominou na entrada área e tocou em profundidade para Gustavo Lobo, que com categoria, deu uma cavadinha e tirou do goleiro para abrir o placar para o Fluminense. Cinco minutos depois, após erro na saída de bola da equipe sergipana, Kayky apareceu novamente, recebeu e deixou João Neto cara a cara com arqueiro adversário. Ele só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e sacramentar a vitória dos cariocas.