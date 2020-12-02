Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vence o Confiança-SE no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17
futebol

Fluminense vence o Confiança-SE no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17

Com gols de Gustavo Lobo e João Neto, Tricolor das Laranjeiras vence por 2 a 0 e garante uma boa vantagem para a partida de volta, dia 10, no Etelvino Mendonça (SE), às 15h...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:47

Crédito: Fluminense vence o Confiança por 2 a 0 pela Copa do Brasil sub-17 (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense derrotou o Confiança por 2 a 0, nesta quarta, no estádio das Laranjeiras, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17. Guilherme Lobo e João Neto marcaram os gols da vitória do Tricolor, que terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para o próximo dia 10, no Etelvino Mendonça, às 15h (de Brasília), em Itabaiana, no estado de Sergipe.
Em casa, o Tricolor das Laranjeiras pressionou o adversário desde o início da partida, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, apesar do bom volume de jogo. Na etapa final, por sua vez, Kayky, autor de três gols contra o Porto Vitória, novamente se destacou. Porém, dessa vez como garçom, ao dar dois belos passes para os gols da vitória.
Aos 22, Kayky dominou na entrada área e tocou em profundidade para Gustavo Lobo, que com categoria, deu uma cavadinha e tirou do goleiro para abrir o placar para o Fluminense. Cinco minutos depois, após erro na saída de bola da equipe sergipana, Kayky apareceu novamente, recebeu e deixou João Neto cara a cara com arqueiro adversário. Ele só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e sacramentar a vitória dos cariocas.
Os Moleques de Xerém voltam a campo na próxima segunda-feira, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17 diante do São Paulo, às 15h (de Brasília), no estádio das Laranjeiras. Na primeira partida, o clube carioca perdeu por 2 a 1 no Morumbi e terá que reverter a vantagem para garantir uma vaga na decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados