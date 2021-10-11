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Fluminense vence o Canto do Rio e se isola na liderança da chave na Copa Brasileirinho Internacional Sub-14

Breno Britez marcou o gol da vitória tricolor; Moleques de Xerém estrearam na competição com goleada, no último domingo...
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Publicado em 

11 out 2021 às 18:13

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:13

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta segunda-feira, o Fluminense venceu o Canto do Rio, no Estádio Joaquim Portugal, em jogo válido pela segunda rodada da Copa Brasileirinho Internacional sub-14. Com gol de Breno Britez, o Tricolor conquistou a segunda vitória na competição e aumentou a vantagem na liderança da Chave A. Na estreia, ocorrida no último domingo (10), os Moleques de Xerém golearam o Futebol Art, de Minas Gerais, por 5 a 0. A estreia com o pé direito foi marcada pelos gols de Pedro Denis, Isaque e hat-trick de Gabriel Santana.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCom os resultados, o Tricolor foi o único time da chave a acumular seis pontos em duas rodadas e ampliou a distância para o segundo colocado. No próximo duelo, o Fluminense enfrenta o Athletic-MG.

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