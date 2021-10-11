Fluminense vence o Canto do Rio e se isola na liderança da chave na Copa Brasileirinho Internacional Sub-14

Nesta segunda-feira, o Fluminense venceu o Canto do Rio, no Estádio Joaquim Portugal, em jogo válido pela segunda rodada da Copa Brasileirinho Internacional sub-14. Com gol de Breno Britez, o Tricolor conquistou a segunda vitória na competição e aumentou a vantagem na liderança da Chave A. Na estreia, ocorrida no último domingo (10), os Moleques de Xerém golearam o Futebol Art, de Minas Gerais, por 5 a 0. A estreia com o pé direito foi marcada pelos gols de Pedro Denis, Isaque e hat-trick de Gabriel Santana.