Fluminense vence o Botafogo de virada e cola na liderança do Carioca

Willian Bigode deixou sua marca na vitória do Fluminense sobre o Botafogo Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Demorou, mas o Fluminense reagiu no segundo tempo, foi arrasador e deixou o Botafogo perdido, conquistando a virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (10), no Estádio Nilton Santos. Em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, o Alvinegro saiu na frente com Kanu, mas Willian e Luccas Claro garantiram a quarta vitória do Tricolor na competição.

Com o resultado, o Fluminense assume a segunda colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos, um a menos que o Vasco, atual líder. Já o Botafogo fica em terceiro, com 10. Na sexta rodada, o Tricolor terá a Portuguesa pela frente, às 16h, também no Estádio Nilton Santos. Já o Alvinegro viaja ao Maranhão para, às 20h do mesmo dia, enfrentar o Vasco.

O JOGO

O jogo começou bem estudado entre as equipes. Enquanto o Fluminense precisava propor o jogo, mas tinha enorme dificuldade, o Botafogo tentava aproveitar os contra-ataques para chegar com mais perigo. Willian e Diego Gonçalves chegaram a soltar dois bons chutes, mas não balançaram a rede. Aos 21 minutos, porém, a figura mudou. Logo depois da parada técnica, Kanu chegou com velocidade e subiu entre Fred e Felipe Melo após cobrança de escanteio. O zagueiro cabeceou e marcou seu segundo gol seguido pelo Alvinegro.

Uma das grandes chances do Flu foi apenas aos 40 minutos, quando Willian obrigou Gatito a fazer a defesa. Com mais posse de bola e finalizando mais, o time de Abel Braga apareceu mal no ataque. Desorganizado e previsível, coube aos defensores armarem as jogadas com lançamentos, já que o treinador novamente optou por não jogar com um meia. Os laterais tomaram decisões erradas e Samuel Xavier acabou vaiado pela torcida. Priorizando sair na transição e velocidade, o Botafogo teve problemas com os meias, que prenderam demais a bola.

O Fluminense voltou do intervalo com Jhon Arias e Germán Cano para a segunda etapa e rapidamente viu o efeito. Fred e Samuel Xavier deixaram o campo. Pressionando desde o início, o Tricolor sufocou o rival e chegou ao empate aos oito minutos. David Braz dividiu com Carli no alto, a bola bateu em Nino e sobrou para Willian Bigode só completar, fazendo o primeiro dele pelo Flu. Vale destacar um cartão amarelo para Barreto, do Alvinegro, que entrou forte em Arias e correu risco do vermelho.

O jogo mudou completamente de cenário. O Fluminense ganhou mais confiança, enquanto o Botafogo tentava retomar o ritmo sem muito sucesso. David Braz precisou ser substituído após sentir, dando vaga a Luccas Claro, que logo se mostrou decisivo. Apenas três minutos depois de ter entrado, aos 18, o zagueiro aproveitou o vacilo de Kanu para cabecear com tranquilidade, sozinho, virando a clássico para o Fluminense.

Os últimos minutos foram de um Botafogo desesperado por um gol e que tentava ter nas mudanças o mesmo efeito que o Fluminense teve, mas sem sucesso. O Tricolor, por outro lado, seguiu controlando o jogo e foi melhor em todos os setores do campo. Já nos minutos finais, o Alvinegro reclamou muito de um pênalti e Enderson Moreira acabou expulso no bate boca com o árbitro. Germán Cano ainda perdeu um gol na cara nos acréscimos.