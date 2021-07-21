Fluminense vence o Boavista pelo Campeonato Carioca Sub-20

Na data do aniversário, o Fluminense entrou em campo e venceu o Boavista por 3 a 0 pela nona rodada do Campeonato Carioca Sub-20. A partida aconteceu no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e os gols foram marcados por Luan Brito, duas vezes, e Gabryel Martins.
Com o resultado positivo, a equipe do técnico Eduardo Oliveira chegou aos 21 pontos e encosta no líder do torneio. O próximo adversário do Tricolor será o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira, às 10h (de Brasília), fora de casa. Vale lembrar que no sábado, o time enfrenta a Chapecoense pela 7ª rodada do Brasileirão sub-20. Veja a agenda completa.
Os três gols saíram no segundo tempo. O primeiro foi de pênalti, aos 15 minutos, quando Marcos Pedro foi derrubado na área. Luan Brito foi para cobrança e converteu. O camisa 9 ampliou aos 35 após passe de Yago. Gabryel Martins fechou a conta no último lance da partida.