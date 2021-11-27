Fluminense vence o Boavista e avança para final do Campeonato Carioca sub-17

Neste sábado, o Fluminense venceu o Boavista por 2 a 0, nas Laranjeiras, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca sub-17. Com gols de Gustavo Lobo e Ágner, os Moleques de Xerém avançaram para a final da competição. Na partida de ida, o Tricolor venceu o adversário por 3 a 0.Com o resultado, o Flu garantiu uma vaga na Copa do Brasil da categoria e podem ganhar o terceiro título estadual consecutivo. A data e horário da decisão ainda serão divulgados pela FERJ.