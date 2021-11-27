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futebol

Fluminense vence o Boavista e avança para final do Campeonato Carioca sub-17

Gustavo Lobo e Ágner marcaram os gols da vitória em Laranjeiras; Com o resultado, Fluminense conquistou uma vaga na Copa do Brasil da categoria sub-17...

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 16:50
Neste sábado, o Fluminense venceu o Boavista por 2 a 0, nas Laranjeiras, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca sub-17. Com gols de Gustavo Lobo e Ágner, os Moleques de Xerém avançaram para a final da competição. Na partida de ida, o Tricolor venceu o adversário por 3 a 0.Com o resultado, o Flu garantiu uma vaga na Copa do Brasil da categoria e podem ganhar o terceiro título estadual consecutivo. A data e horário da decisão ainda serão divulgados pela FERJ.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Crédito: FluminensevenceuoBoavistacomgolsdeÁgnereGustavoLobo(LucasMerçon/FluminenseFC

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