Fluminense vence o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Em seu estreia no Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, nas Laranjeiras. Os gols da partida foram marcados por Samuel e Miguel. Campeão invicto da competição em 2015, o Tricolor iniciou bem a sua caminhada sob o comando do técnico Eduardo Oliveira.

Na próxima rodada, o Fluminense voltará a campo no domingo, às 15h, contra o Athletico-PR, no CT do Caju. No mesmo dia e horário, o Bahia receberá o São Paulo no Centro Esportivo Praia do Forte.

Vale destacar que com a criação do projeto Sub-23 do futebol profissional, a equipe do Fluminense que participará do Brasileirão sub-20 será ainda mais nova , com jogadores nascidos em 2001 e 2002, e os atletas do sub-23 que forem selecionados para participarem das partidas. Além disso, o Tricolor é o clube de melhor desempenho na história do torneio e o único que se classificou para a segunda fase da competição em todas as edições.

Primeiro tempoDesde o início da partida, o Fluminense adiantou a sua marcação e pressionou a saída de bola do Bahia. Em um primeiro tempo tranquilo, o Tricolor marcou de maneira agressiva, e após falha da defesa baiana, Martinelli roubou a bola e tocou para Samuel bater no canto do goleiro Fabrício para abrir o placar.

Na melhor chance do Bahia, o volante Pará bateu de fora da área e quase surpreendeu o goleiro Pedro Rangel, mas a bola passou por cima do gol. Em seguida, aos 34, após rebote do goleiro da equipe de Salvador, no chute de Gabriel Martins, Miguel apenas empurrou paras as redes.

Etapa finalNo segundo tempo, o Bahia voltou melhor e com mais agressividade em busca de descontar o resultado. Aos 12, Luiz Felipe recebeu na entrada da área, bateu para gol para uma defesa segura de Pedro Rangel. A equipe baiana ajustou a sua marcação e conseguiu melhorar a transição ofensiva, que teve muita dificuldade na primeira etapa.

Quatro minutos depois, Marcelo Ryan fez uma linda jogada e chutou da entrada da área, a bola passou raspando na trave direita. Em outra chegada do Bahia, jeferson Douglas ficou de frente com o goleiro, mas o arqueiro tricolor fechou o ângulo e fez uma linda defesa. Na parte final, a partida caiu em intensidade e o Fluminense conseguiu segurar o resultado.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2x0 BAHIAData-Hora: 23-09-20 - 15hLocal: Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)GOL: Samuel, 19’/1ºT (1-0), Miguel 34'/1ºT (2-0),

FLUMINENSE: Pedro Rangel, Guilherme (Dênis 38º/2T), Cipriano, Davi e Marcos Pedro; Emanoel, Martinelli, Yago (Kaká 38º/2T); Miguel (Luan Brito 38º/2T), Gabriel Martins (Kauan - 13º/2T) e Samuel (Jadiel 18º/2T). Técnico: Eduardo Oliveira.