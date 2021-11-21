Fluminense vence o América-MG, sobe para sétimo, e mantém vivo o sonho da vaga na Libertadores

Em confronto direto, o Fluminense contou o apoio e a festa da torcida para vencer o América-MG por 2 a 0, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os gols da vitória foram marcados por Luiz Henrique e Fred. Com o triunfo, o Tricolor subiu para sétimo, com 48 pontos, e mantém vivo o sonho de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Coelho segue com 45, na décima colocação.O próximo compromisso do Fluminense será realizado na quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional, também no Maracanã. O América Mineiro, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, porém meia hora mais cedo, diante da já rebaixada Chapecoense, na Arena Independência. As partidas serão válidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

TODOS CONTRA O RACISMOAntes do início da partida, todos os jogadores e árbitros se ajoelharam e fizeram o gesto antirracista. No uniforme de cada jogador do Fluminense, estavam estampados grandes nomes de personalidades negras da história do clube. Ações de ambas as equipes em prol da Consciência Negra e contra o racismo presente em nossa sociedade.

PRESSÃO TRICOLORCom a bola rolando, o Tricolor incomodou o adversário no primeiro minuto com uma rápida chegada de Caio Paulista. O atacante recebeu na frente e bateu cruzado, mas a bola foi para fora. Com mais posse de bola, os donos da casa voltou a finalizar com Yago Felipe, que dominou na entrada da área, mas finalizou nas mãos de Matheus Cavichioli.

Apesar de ter mais volume, os cariocas pecavam na falta de agilidade nas transições ofensivas. Na marcação, deram pouco espaço ao América Mineiro, que só chutou a gol aos 32. Felipe Azevedo recebeu na intermediária e arriscou, mas a bola passou longe da meta de Marcos Felipe.

O MENINO TEM ESTRELAO Fluminense tentava abrir o placar, mas não conseguia ser efetivo na frente. Porém, em uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Marlon, o sistema defensivo do América Mineiro errou ao tentar aplicar a linha de impedimento. Na sequência da jogada, Nino tocou para Luiz Henrique, com a camisa de Chico Guanabara, que colocou a bola no fundo da rede.

COELHO TENTA REAGIRNa volta do intervalo, os visitantes abriram mais o jogo e foram ao ataque. Ademir tentou duas finalizações com perigo, porém uma foi para fora e a outra parou nas mãos de Marcos Felipe. Pelo lado tricolor, Jhon Arias tentou dois cruzamentos na área, mas não conseguiu assustar.

DESENCANTOUDepois de uma falta, Cazares cobrou rápido e encontrou Jhon Arias na área. O atacante foi derrubado pelo defensor Eduardo Bauermann, e Héber Roberto Lopes assinalou o pênalti. Na cobrança, Fred desencantou e voltou a marcar com a camisa do Fluminense. O ídolo balançou a rede pela décima terceira vez contra o América Mineiro em sua carreira, e estava com a camisa de Waldo, o maior artilheiro da história do clube.

VENCE O FLUMINENSENo fim, o Tricolor valorizou o resultado e passou a controlar a partida. Restou ao América Mineiro tentar alguns ataques, mas foram em vão. Os cariocas conseguiram sair de campo com três pontos importantes na luta por uma vaga na competição continental, e travou a boa sequência do Coelho. A torcida fez uma bonita festa e comemorou bastante a vitória.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2x0 AMÉRICA-MG

Data/Hora: 21/11/2021, às 17hLocal: Maracanã (RJ), Rio de JaneiroÁrbitro: Héber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: André (FLU) / Alê, Juninho (AME)Cartões Vermelhos:

Gols: Luiz Henrique (43'/1T) (1-0) / Fred (37'/2T) (2-0)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro 43'/2T), David Braz e Marlon; André, Martinelli (Nonato 43'/2T) e Yago Felipe; Caio Paulista (Cazares 27'/2T), Luiz Henrique (Jhon Arias 21'/2T) e Fred (Bobadilla 43'/2T).

AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon (Alan Ruschel 45'/2T); Lucas Kal (Yan Sasse 28'/2T), Juninho, Alê 9Marcelo Toscano 45'/2T); Ademir, Felipe Azevedo (Carlos Alberto 28'/2T), Mauro Zárate (Fabrício - 6'/2T)