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Fluminense vence Fortaleza e entra na zona de classificação no Brasileirão Sub-20

Luan Brito, Edinho e João Neto marcaram os gols do tricolor carioca; o Fortaleza segue na penúltima colocação...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 18:27
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense venceu o Fortaleza por 3 a 0 em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, na tarde deste sábado. Os gols da partida, disputada nas Laranjeiras, foram marcados por Luan Brito, Edinho e João Neto.
Com o resultado, o Flu ultrapassou o Vasco na tabela e subiu para a oitava posição, entrando na zona de classificação para as quartas de final da competição. Já o Fortaleza segue na penúltima colocação.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense volta a entrar em campo pelo Brasileirão Sub-20 apenas no dia 30 de agosto, quando enfrenta o Flamengo na Gávea, pela 13ª rodada. Antes disso, o Tricolor joga pelas quartas do Carioca, diante do Volta Redonda, no dia 24. O Fortaleza recebe o Botafogo dia 29 no CT Ribamar Bezerra.
Restam apenas sete rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Os oito melhores avançam para as quartas de final.

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