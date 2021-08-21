Fluminense vence Fortaleza e entra na zona de classificação no Brasileirão Sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense venceu o Fortaleza por 3 a 0 em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, na tarde deste sábado. Os gols da partida, disputada nas Laranjeiras, foram marcados por Luan Brito, Edinho e João Neto.

Com o resultado, o Flu ultrapassou o Vasco na tabela e subiu para a oitava posição, entrando na zona de classificação para as quartas de final da competição. Já o Fortaleza segue na penúltima colocação.

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O Fluminense volta a entrar em campo pelo Brasileirão Sub-20 apenas no dia 30 de agosto, quando enfrenta o Flamengo na Gávea, pela 13ª rodada. Antes disso, o Tricolor joga pelas quartas do Carioca, diante do Volta Redonda, no dia 24. O Fortaleza recebe o Botafogo dia 29 no CT Ribamar Bezerra.