  • Fluminense vence Flamengo, assume a liderança e fica próximo de título da Taça Guanabara Sub-17
Kayke Almeida marcou já no fim e garantiu a vitória tricolor em Xerém; equipe precisa vencer para ser campeão...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:46

LanceNet

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e agora está a uma vitória de ser campeão da Taça Guanabara Sub-17. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kayky Almeida já na reta final da partida na manhã desta quarta-feira. O Fla era o líder da competição e poderia garantir o troféu em caso de vitória. Agora, o Flu fica à frente e precisa bater o Bangu em casa, na próxima rodada, para ser campeão. O Rubro-Negro, vale lembrar, é finalista do Brasileirão da categoria após bater o Palmeiras por 12 a 6 no agregado.
O único gol da partida saiu aos 38 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Kayky Almeida subiu alto para cabecear para baixo e vencer Dyogo Alves. O Flamengo ainda se lançou ao ataque, mas não conseguiu empatar.
​No sábado, às 13h (de Brasília), o Fluminense recebe o Bangu no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela última rodada e será campeão em caso de vitória. Já o Flamengo encara o Nova Iguaçu, no mesmo dia e horário, na Gávea, precisando vencer e torcer por um tropeço do rival. São 28 pontos do Flu contra 26 do Fla.

