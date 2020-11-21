futebol

Fluminense vence de novo, elimina o Vasco e avança no Brasileiro Sub-17

Tricolor contou com gol de pênalti de Metinho já nos acréscimos do segundo tempo para garantir a classificação após vitória em Laranjeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 17:26

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 17:26

Crédito: Beto Junior / Divulgação
Depois de vencer no jogo de ida por 2 a 1 em casa, o Fluminense voltou a ter um resultado positivo, desta vez por 1 a 0, e eliminou o Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-17. Com isso, a equipe Tricolor está na semifinal do torneio. O único gol do confronto, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, foi marcado pelo volante Metinho.
O Flu agora enfrentará o vencedor do clássico entre Corinthians e São Paulo, que será definido neste domingo,às 15h. O Alvinegro tem a vantagem após vencer a ida por 3 a 2 em casa.
A partida foi bastante truncada e com poucas oportunidades. De um lado, o Flu tentava apenas administrar a vantagem já conquistada. No entanto, aos 41 minutos do primeiro tempo, a situação se complicou após expulsão de Justen. O jogo só voltou a ficar igual para os dois lados aos 23 da segunda etapa, quando Juan também levou o segundo amarelo.
O gol do jogo saiu apenas na reta final, já nos acréscimos do segundo tempo, de pênalti, quando Gustavo Lobo foi derrubado por Andrey dentro da área. Metinho bateu com tranquilidade para garantir o resultado.

