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Fluminense vem fazendo seu melhor 1º turno de Brasileiro desde 2015

Tricolor venceu o Santos nesse domingo...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:48

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:48
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Muito se falou sobre Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro nos últimos dias, equipes que vinham praticamente empatadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto todos olhavam para o trio do topo, um outro time aproveitou para pontuar e se aproximar dos líderes: o Fluminense.
Com a vitória sobre o Santos nesse domingo, por 3 a 1, o Tricolor completou sete jogos de invencibilidade na competição, com quatro triunfos e três empates. A equipe agora ocupa a 4ª colocação no Brasileirão, com 29 pontos em 18 partidas disputadas.
Independente do resultado que terá contra o Fortaleza, adversário da próxima rodada, o time das Laranjeiras já terá feito o seu melhor 1º turno desde 2015. Nas últimas quatro edições do Brasileiro a maior pontuação que o Fluminense alcançou após 19 jogos foi de 28, em 2016, marca já superada nesse fim de semana contra o Peixe.
Em 2015, porém, apesar dos 33 pontos na primeira metade do campeonato, o Tricolor fez um 2º turno muito ruim, terminando na 13ª posição com apenas 47 pontos. O objetivo dos comandados de Odair Hellmann, claro, será manter a consistências das últimas partidas para brigar até o fim pelas primeiras colocações.
PONTUAÇÕES DO FLUMINENSE NO 1º TURNO
2020 - 29 pontos em 18 jogos (falta um)2019 - 18 pontos no 1º turno2018 - 23 pontos no 1º turno2017 - 26 pontos no 1º turno2016 - 28 pontos no 1º turno2015 - 33 pontos no 1º turno

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