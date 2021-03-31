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Fluminense vê na expectativa por reforços um caminho para atletas rodados darem suporte a jovens

De olho em contratações para fortalecer seu elenco na disputa da Copa Libertadores, Tricolor das Laranjeiras se esmera em blindar promessas com ajuda de elenco experiente...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 07:10

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 07:10
Crédito: Lucas Merçon/FFC
A preocupação do Fluminense vai muito além de buscar seu equilíbrio no decorrer dos 90 minutos. Na contagem regressiva para conhecer na Copa Libertadores, a cúpula do clube se esmera para aumentar o leque de opções para o técnico Roger Machado. Porém, há uma forte corrida contra o tempo. - A gente tem feito duas ou três reuniões por semana. Não é tão fácil, as questões de acerto e prospecção de jogadores no mercado. Já temos opções mapeadas, estágio avançado em negociações e esperando respostas concretas. O mercado está difícil e estamos buscando peças pontuais para reforçar o elenco - afirmou o treinador, após o empate em 1 a 1 com o Vasco, em Volta Redonda.
O comandante tricolor ressalta que o trabalho é intenso.
- Estamos trabalhando muito para resolver algumas questões e tenhamos tempo hábil e encorpar o grupo para o Estadual e para a Libertadores... - disse Roger Machado.
Entre os cotados estão o zagueiro David Braz, do Grêmio, além do atacante Matheus Babi. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras "disputa" a contratação do atual jogador do Botafogo (cujos direitos pertencem ao Serra Macaense) com o Athletico-PR.
A chegada de reforços contribuiria para a equipe tricolor ter mais cautela no setor ofensivo, além de blindar jogadores formados em Xerém. A maturação se mostra crucial.
- Muitas vezes paramos nas tomadas de decisão erradas. Essas decisões só a maturidade e os ajustes táticos vão dar, mas é algo sim a corrigir... - disse o técnico.
Ter o equilíbrio também entre a vivência de atletas e os jovens que despontam pode ser um fator decisivo para o Fluminense pode pesar numa caminhada na Copa Libertadores.

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