Fluminense vê na expectativa por reforços um caminho para atletas rodados darem suporte a jovens

Crédito: Lucas Merçon/FFC

A preocupação do Fluminense vai muito além de buscar seu equilíbrio no decorrer dos 90 minutos. Na contagem regressiva para conhecer na Copa Libertadores, a cúpula do clube se esmera para aumentar o leque de opções para o técnico Roger Machado. Porém, há uma forte corrida contra o tempo. - A gente tem feito duas ou três reuniões por semana. Não é tão fácil, as questões de acerto e prospecção de jogadores no mercado. Já temos opções mapeadas, estágio avançado em negociações e esperando respostas concretas. O mercado está difícil e estamos buscando peças pontuais para reforçar o elenco - afirmou o treinador, após o empate em 1 a 1 com o Vasco, em Volta Redonda.

O comandante tricolor ressalta que o trabalho é intenso.

- Estamos trabalhando muito para resolver algumas questões e tenhamos tempo hábil e encorpar o grupo para o Estadual e para a Libertadores... - disse Roger Machado.

Entre os cotados estão o zagueiro David Braz, do Grêmio, além do atacante Matheus Babi. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras "disputa" a contratação do atual jogador do Botafogo (cujos direitos pertencem ao Serra Macaense) com o Athletico-PR.

A chegada de reforços contribuiria para a equipe tricolor ter mais cautela no setor ofensivo, além de blindar jogadores formados em Xerém. A maturação se mostra crucial.

- Muitas vezes paramos nas tomadas de decisão erradas. Essas decisões só a maturidade e os ajustes táticos vão dar, mas é algo sim a corrigir... - disse o técnico.