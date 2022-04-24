Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vê irritação da torcida subir e tenta se blindar em ambiente de pressão antes de decisão
futebol

Fluminense vê irritação da torcida subir e tenta se blindar em ambiente de pressão antes de decisão

Tricolor teve mais uma partida de vaias, cantos de “time sem vergonha” e reclamações com Abel na derrota para o Internacional...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 07:00
O roteiro é parecido em pelo menos cinco dos seis jogos desde o título do Fluminense no Campeonato Carioca. Atuação ruim, especialmente no primeiro tempo, ataque praticamente inoperante e sem criatividade, e críticas da torcida. A derrota por 1 a 0 para o Internacional no Maracanã é só mais um capítulo de um Tricolor que se entrega à irregularidade e vê na arquibancada o reflexo da própria dificuldade.Desde que bateu o Flamengo, o Flu venceu Oriente Petrolero (BOL), Cuiabá e Vila Nova, empatou com o Santos e perdeu para Junior Barranquilla (COL) e neste sábado para o Internacional. A única partida considerada minimamente boa foi diante do time boliviano na estreia da Sul-Americana. As críticas chegam com um som: o das vaias. E também dos cantos de “time sem vergonha”. O principal alvo é o técnico Abel Braga, mas a insatisfação é quase geral.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Até Calegari e Luiz Henrique, criados em Xerém, viraram alvos. Fred saiu em defesa dos jovens e pediu que a torcida apoie os jogadores da base, mas a mensagem é clara. O elenco tenta se blindar do ambiente de pressão em meio a uma maratona de jogos decisivos. Há pouco tempo para respiros. Terça-feira o Flu tem a Sul-Americana pela frente em uma situação de vencer ou vencer. A melhora é urgente, mas parece distante.
- O mais engraçado é que quase batemos o maior recorde de vitórias da história e não estava tudo bem. Agora temos o resultado e não está tudo ruim. Esse equilíbrio é importante. Por isso termos uma diretoria experiente, um treinador rodado e capaz, é bom. A única coisa que nos preocupamos e brigamos são os moleques. Peço que os torcedores de coração coloquem eles para cima quando pegarem na bola. Sabemos que os moleques de Xerém tem muita qualidade para resolver mais uma vez. Estão carregando o clube nas costas há três anos - afirmou o capitão na zona mista.Em campo, até quem vinha bem já começa a ter uma queda de rendimento, casos de André, Jhon Arias, do próprio Calegari, entre outros. A confiança parece ter despencado em um time que viu em certo momento as atuações serem ruins, mas o resultado acontecer, e agora não tem nem boas partidas e nem vitórias.
Com o resultado, o Tricolor fica em nono lugar, com quatro pontos em três partidas. O Fluminense volta a campo na terça-feira pela Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Unión Santa Fe, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.
Crédito: FluminenseperdeuparaoInternacionalpelaterceirarodadadoBrasileiro(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Conheça as músicas de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos 5 anos
Delegacia Regional de Vitória
Homem é detido em Vitória por dever R$ 50 mil em pensão alimentícia
Mulher medindo a pressão alta
Pressão alta: saiba quais são os principais sinais e o que fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados