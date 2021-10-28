Fluminense vê chances de G6 caírem após derrota no Brasileirão; veja as probabilidades

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com duas vitórias consecutivas, o Fluminense havia aumentado as chances de uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, após a derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Tricolor viu a probabilidade matemática cair. De acordo com o site "Chance de Gol", o time de Marcão tem agora 19,9% de chances de terminar o Campeonato Brasileiro no G6. Vale lembrar que as vagas na próxima Libertadores ainda devem aumentar, já que apenas brasileiros decidem a principal competição continental (Palmeiras x Flamengo) e a Sul-Americana (Athletico-PR x Red Bull Bragantino).

Além disso, Atlético-MG, líder do Brasileirão, e Athletico, atual nono colocado, fazem a final da Copa do Brasil. Caso os campeões estejam na zona de classificação, pode se tornar até G9.

Veja a tabela do Brasileirão

​Desta forma, as chances do Flu de terminar no G7 são de 35,4%, enquanto no G8 sobem para 55,9%. Caso seja G9, esse número fica em 72,8%.Os classificados para a próxima Libertadores serão:

- Seis melhores classificados do Campeonato Brasileiro- Campeão da Libertadores- Campeão da Sul-Americana- Campeão da Copa do Brasil

Na última temporada, vale lembrar, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que fez com que, além da nova vaga (o campeonato terminou com G8), o Fluminense, que ficou em quinto lugar, ganhasse a classificação direta para a fase de grupos. Em um cenário de G6, apenas os quatro primeiros não precisam passar pela chamada "Pré-Libertadores".