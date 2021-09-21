Fluminense vai renovar o contrato do volante André até o fim de 2024

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Em alta após assumir a titularidade, o volante André vai renovar o contrato com o Fluminense até o fim de 2024. O vínculo anterior era até 2023. A multa rescisória esta na casa dos 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual). O jogador também terá um aumento salarial. A informação foi divulgada inicialmente por Marcelo Jorand e pelo "Saudações Tricolores", e confirmada pelo LANCE!.

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De acordo com o Portal da Transparência, o Flu tem 90% dos direitos de André. Os outros 10% são do representante do atleta. Como profissional, o volante de 21 anos tem 32 jogos, um gol marcado e uma assistência. Ele se consolidou como titular sob o comando de Marcão.

André já havia ido bem no início da temporada, ainda quando o time que vinha atuando era o alternativo, mas perdeu espaço à medida que os titulares foram retornando. Neste momento, por sentir que não teria chances de acordo com a avaliação da comissão técnica, o volante ficou bem próximo de deixar o Fluminense, inclusive para o rival Botafogo.

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