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futebol

Fluminense vai renovar o contrato do volante André até o fim de 2024

Jogador vem sendo titular na equipe de Marcão e ganhou a confiança no clube após quase ser emprestado no início da atual temporada...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 16:00
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Em alta após assumir a titularidade, o volante André vai renovar o contrato com o Fluminense até o fim de 2024. O vínculo anterior era até 2023. A multa rescisória esta na casa dos 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual). O jogador também terá um aumento salarial. A informação foi divulgada inicialmente por Marcelo Jorand e pelo "Saudações Tricolores", e confirmada pelo LANCE!.
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De acordo com o Portal da Transparência, o Flu tem 90% dos direitos de André. Os outros 10% são do representante do atleta. Como profissional, o volante de 21 anos tem 32 jogos, um gol marcado e uma assistência. Ele se consolidou como titular sob o comando de Marcão.
André já havia ido bem no início da temporada, ainda quando o time que vinha atuando era o alternativo, mas perdeu espaço à medida que os titulares foram retornando. Neste momento, por sentir que não teria chances de acordo com a avaliação da comissão técnica, o volante ficou bem próximo de deixar o Fluminense, inclusive para o rival Botafogo.
Veja a tabela do Brasileirão
​No início de maio, uma grave lesão de Hudson no joelho direito mudou o cenário e o Tricolor desistiu de negociar o jogador. Mesmo assim, ele só foi jogar novamente em 20 de junho, contra o Fortaleza, mas conquistou a posição como reserva imediato de Yago Felipe e Martinelli, passando na frente de Wellington. Além dele, o outro concorrente é Nonato, que chegou há pouco menos de um mês.

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