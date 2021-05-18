Fluminense vai estrear novo uniforme contra Junior Barranquilla; veja os relacionados

Crédito: Divulgação/Fluminense FC

Sem surpresas na lista, mas com novidade no uniforme. O Fluminense terá roupa nova na partida que pode garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores e também o primeiro lugar no Grupo D, utilizando pela primeira vez a camisa lançada pela Umbro no final da última semana. Já entre os relacionados, força máxima para o técnico Roger Machado diante do Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A camisa faz uma homenagem ao título carioca conquistado pelo Flu em 1906, na primeira edição da história do torneio. As peças estarão à venda a partir da próxima quinta-feira: o modelo masculino custará R$ 269,90 e o feminino, R$ 239,90.

Já em campo, os únicos desfalques são o volante Hudson, com lesão ligamentar, e John Kennedy, que ainda está em isolamento após testar positivo para Covid-19 e ter sintomas mais fortes. Yuri está liberado, mas fica fora, assim como Lucca.

O Fluminense é o líder do Grupo D, com oito pontos. Se vencer e o River não ganhar, não só garante a vaga na próxima fase como também o primeiro lugar da chave. Um empate já classifica o Tricolor. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja a lista dos relacionados: