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Fluminense vai estrear novo uniforme contra Junior Barranquilla; veja os relacionados

Roger Machado terá força máxima em partida que pode garantir a vaga nas oitavas e o primeiro lugar no Grupo D da competição continental...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 13:24
Crédito: Divulgação/Fluminense FC
Sem surpresas na lista, mas com novidade no uniforme. O Fluminense terá roupa nova na partida que pode garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores e também o primeiro lugar no Grupo D, utilizando pela primeira vez a camisa lançada pela Umbro no final da última semana. Já entre os relacionados, força máxima para o técnico Roger Machado diante do Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
A camisa faz uma homenagem ao título carioca conquistado pelo Flu em 1906, na primeira edição da história do torneio. As peças estarão à venda a partir da próxima quinta-feira: o modelo masculino custará R$ 269,90 e o feminino, R$ 239,90.
Já em campo, os únicos desfalques são o volante Hudson, com lesão ligamentar, e John Kennedy, que ainda está em isolamento após testar positivo para Covid-19 e ter sintomas mais fortes. Yuri está liberado, mas fica fora, assim como Lucca.
O Fluminense é o líder do Grupo D, com oito pontos. Se vencer e o River não ganhar, não só garante a vaga na próxima fase como também o primeiro lugar da chave. Um empate já classifica o Tricolor. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja a lista dos relacionados:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeias: Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernandez, Bobadilla, Caio Paulista, Fred e Kayky.

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