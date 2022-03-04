Fluminense vai enfrentar o Olímpia na terceira fase da Libertadores

O Fluminense já sabe qual será o adversário da terceira fase da Libertadores. O Olímpia, do Paraguai, eliminou o Atlético Nacional, da Colômbia, com um placar agregado de 4 a 2 e avançou na competição continental. Por estar pior colocado no ranking da Conmebol, o Tricolor abre a disputa no Rio de Janeiro e fecha fora de casa. A Conmebol vai oficializar as datas e horários ainda nesta sexta-feira.O Flu chega a esse estágio depois de deixar o Millonarios, da Colômbia, para trás com duas vitórias, uma por 2 a 1 fora de casa e a segunda por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Caso avance, o Tricolor disputará a fase de grupos da Libertadores e entrará no pote 4 do sorteio. A definição das chaves está programada para o próximo dia 23 de março. Se perder, ganhará uma vaga na Sul-Americana.

A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta. O que já está certo é que o Flu vai mandar o confronto no Estádio Nilton Santos depois de alguns problemas em São Januário. Torcedores do Vasco pressionaram nas redes sociais para que o estádio não fosse mais emprestado. O segundo jogo é no Defensores del Chaco, em Assunção.

A Libertadores é um dos grandes objetivos do Fluminense na temporada, que se reforçou pensando justamente em ter um elenco equilibrado para o torneio. Um dos motivos é a premiação. No total, o Tricolor já arrecadou 500 mil dólares (quase R$ 2,6 milhões) pela segunda fase, além de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) quando atuar como mandante na terceira. Se chegar à fase de grupos, o Fluminense ainda soma nessa conta mais 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões), sendo 1 milhão de dólares por cada jogo como mandante.

O Fluminense volta à Libertadores pelo segundo ano seguido e a oitava vez na história. Em 2021, a equipe terminou como líder em um grupo que tinha River Plate (ARG), Junior Barranquilla (COL) e Independiente Santa Fe (COL). Nas oitavas, deixou o Cerro Porteño (PAR) para trás, mas caiu nas quartas para o Barcelona de Guayaquil (EQU) com um empate por 2 a 2 no Rio e outro por 1 a 1 no Equador. Desta vez não há mais o gol fora de casa como desempate.