Fluminense ultrapassa Flamengo em repasses de transmissão da Globo pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense irá receber um reforço a mais nas receitas. Pelas partidas do Brasileiro, o clube irá receber R$16,8 milhões em repasses de transmissão, pelos 14 jogos transmitidos na TV Globo durante o campeonato. O levantamento foi feito pelo portal 'Notícias da TV'. O Tricolor foi superado apenas pelo Corinthians, que teve 15 jogos exibidos na emissora, e vai embolsar R$ 18 milhões. O Flamengo, por sua vez, teve 12 partidas transmitidas e arrecadará R$ 14,2 milhões aos cofres.