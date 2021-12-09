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Fluminense ultrapassa Flamengo em repasses de transmissão da Globo pelo Campeonato Brasileiro

Clube irá receber R$ 16,8 milhões pelos 14 jogos exibidos na emissora; Flamengo teve apenas 12 partidas transmitidas em canal aberto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 20:34

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 20:34

O Fluminense irá receber um reforço a mais nas receitas. Pelas partidas do Brasileiro, o clube irá receber R$16,8 milhões em repasses de transmissão, pelos 14 jogos transmitidos na TV Globo durante o campeonato. O levantamento foi feito pelo portal 'Notícias da TV'. O Tricolor foi superado apenas pelo Corinthians, que teve 15 jogos exibidos na emissora, e vai embolsar R$ 18 milhões. O Flamengo, por sua vez, teve 12 partidas transmitidas e arrecadará R$ 14,2 milhões aos cofres.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Crédito: FluminenseficouemsegundolugarnorankingderepassesdetranmissãodaGlobo(LucasMerçon/Fluminense

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