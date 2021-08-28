Fluminense tropeça no Nova Iguaçu no Carioca Sub-17; Sub-15 mantém 100% de aproveitamento

O Fluminense não tem mais 100% de aproveitamento no Carioca Sub-17. Na manhã deste sábado, os Moleques de Xerém não conseguiram sair do empate 0 a 0 com o Nova Iguaçu no tempo normal, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.
Na disputa de pênaltis pelo ponto extra, a Laranja da Baixada garantiu uma vitória por 4 a 2 no CT Nova Iguaçu graças ao bom desempenho do goleiro Ruan, que defendeu uma cobrança. O Tricolor das Laranjeiras foi a sete pontos na competição e manteve-se na segunda colocação da competição.
> Lembre joias que deixaram o Fluminense nos últimos anos!O duelo foi bastante truncado e, na reta final da partida, o Nova Iguaçu esteve bem próximo de garantir os três pontos. Contudo, Gabriel desperdiçou uma cobrança de pênalti. O Fluminense tentou se sobressair, mas não estava com a pontaria calibrada na marca de cal.
SUB-15
As duas equipes também se enfrentaram pelo Campeonato Carioca Sub-15 mais cedo. Após uma etapa inicial desafiadora, Matheus Pedro e Luquinhas fizeram os tricolores deslancharem para, na reta final, decretarem a vitória por 2 a 0. O Fluminense segue com 100% de aproveitamento, agora em três jogos.