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Fluminense treina em Bogotá e irá ao local da partida contra o Santa Fe somente nesta quarta

Tricolor conseguiu fechar um avião fretado, mas voo será apenas no dia do jogo pela segunda rodada da Libertadores...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 20:11
Crédito: Reprodução/Twitter Fluminense
O Fluminense já sabe como irá de Bogotá a Armênia, na Colômbia, para a partida diante do Independiente Santa Fe, mas embarca apenas na manhã desta quarta-feira, chegando horas antes de entrar em campo às 21h (de Brasília). O elenco treinou na capital na tarde desta terça, onde dormirá por mais uma noite antes de, enfim, desembarcar na nova cidade que receberá o confronto, pela segunda fase da Libertadores.
Veja a tabela da Libertadores
A logística da partida entrou em um impasse desde que as autoridades de Bogotá emitiram um decreto proibindo jogos de futebol na cidade para combater o avanço da Covid-19. Assim, o Fluminense desembarcou na capital na noite de segunda-feira, mas desde então tentou encontrar uma solução para chegar a Armênia. Um trajeto por terra duraria cerca de sete horas e de avião 40 minutos.
Como pede o regulamento da Conmebol, todos os voos precisam ser fretados nesta Libertadores. O Fluminense usou uma aeronave da Gol por 48 horas, mas a companhia não poderia transportar o grupo por não ter autorização para operar dentro do país. O Santa Fe ofereceu três aviões ao Tricolor de menor porte, mas não seria o suficiente para levar todos os integrantes da delegação e os equipamentos.
Com a ajuda da Conmebol, o clube conseguiu um avião da Avianca. Vale ressaltar que o Santa Fé será o responsável por cobrir os gastos do visitante, conforme o regulamento para mudanças de local de jogo prevê, logo, o Flu não precisará arcar custos com tais alterações. A confederação já confirmou a mudança do local, que tem uma altitude de 1.480 metros contra 2.650 metros de Bogotá.
Todas as equipes do Grupo D estão empatadas com um ponto após as estreias com igualdades entre Fluminense x River Plate e Santa Fe x Junior Barranquilla.

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