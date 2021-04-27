Fluminense treina em Bogotá e irá ao local da partida contra o Santa Fe somente nesta quarta

Crédito: Reprodução/Twitter Fluminense

O Fluminense já sabe como irá de Bogotá a Armênia, na Colômbia, para a partida diante do Independiente Santa Fe, mas embarca apenas na manhã desta quarta-feira, chegando horas antes de entrar em campo às 21h (de Brasília). O elenco treinou na capital na tarde desta terça, onde dormirá por mais uma noite antes de, enfim, desembarcar na nova cidade que receberá o confronto, pela segunda fase da Libertadores.

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A logística da partida entrou em um impasse desde que as autoridades de Bogotá emitiram um decreto proibindo jogos de futebol na cidade para combater o avanço da Covid-19. Assim, o Fluminense desembarcou na capital na noite de segunda-feira, mas desde então tentou encontrar uma solução para chegar a Armênia. Um trajeto por terra duraria cerca de sete horas e de avião 40 minutos.

Como pede o regulamento da Conmebol, todos os voos precisam ser fretados nesta Libertadores. O Fluminense usou uma aeronave da Gol por 48 horas, mas a companhia não poderia transportar o grupo por não ter autorização para operar dentro do país. O Santa Fe ofereceu três aviões ao Tricolor de menor porte, mas não seria o suficiente para levar todos os integrantes da delegação e os equipamentos.

Com a ajuda da Conmebol, o clube conseguiu um avião da Avianca. Vale ressaltar que o Santa Fé será o responsável por cobrir os gastos do visitante, conforme o regulamento para mudanças de local de jogo prevê, logo, o Flu não precisará arcar custos com tais alterações. A confederação já confirmou a mudança do local, que tem uma altitude de 1.480 metros contra 2.650 metros de Bogotá.