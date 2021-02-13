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Fluminense torce por tropeços para carimbar vaga na Libertadores sem entrar em campo; veja e simule

Tricolor torce por derrota ou empate do Santos neste sábado ou do Corinthians, no domingo, para voltar à competição continental...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 14:23

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 14:23

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense só entra em campo na próxima segunda-feira, quando visita o Ceará no Castelão, às 18h. No entanto, o Tricolor pode concretizar o sonho de voltar a disputar a Libertadores antes mesmo de jogar. Há duas possibilidades disso acontecer: ou um tropeço do Santos contra o Coritiba neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, ou o Corinthians não vencer no domingo, contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã.
> Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Veja a tabela e simule os resultados.No primeiro caso, o Santos soma 47 pontos neste momento. Mesmo se empatar, a equipe chega a 48 e, portanto, mesmo vencendo todas as partidas restantes, só conseguiria atingir os mesmos 57 pontos que o Fluminense tem atualmente. No entanto, ficaria atrás com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. A equipe de Cuca ainda tem, além desta rodada, mais três jogos pela frente.
Já o Corinthians é o oitavo colocado e tem 49 pontos, com um jogo a menos em relação ao Flu. Perdendo ou empatando, o Timão poderia ainda ultrapassar o Tricolor, atingindo 58 ou 59 pontos. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Fluminense.
VAI DAR? VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE RESULTADOS
Em caso de vitória de Santos e Corinthians, está nas mãos do próprio Fluminense garantir a vaga na segunda-feira. Assim como era contra o Atlético-MG, quando o duelo acabou empatado por 0 a 0, apenas a vitória interessa ao time carioca. Saindo do Castelão com os três pontos, o Flu chegaria a 60, não podendo mais ser alcançado pelos dois rivais. Se empatar, vai a 58, ainda abrindo margem.
Garantindo a vaga desta forma, o Flu não teria mais necessidade de esperar por um G7 ou G8, pois garante vaga no G6 independentemente do resultado da final da Copa do Brasil ou das posições de Palmeiras e Grêmio posteriormente.
O G8, vale lembrar, ainda será definido na final da Copa do Brasil, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Caso o Palmeiras vença, o Brasileirão fica com mais uma vaga direta, ou seja, o Flu precisaria terminar apenas em quinto, onde está atualmente. No caso de título do Grêmio, o time gaúcho transformaria em G8 caso termine nas sete primeiras posições da tabela.

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