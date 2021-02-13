Fluminense torce por tropeços para carimbar vaga na Libertadores sem entrar em campo; veja e simule

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense só entra em campo na próxima segunda-feira, quando visita o Ceará no Castelão, às 18h. No entanto, o Tricolor pode concretizar o sonho de voltar a disputar a Libertadores antes mesmo de jogar. Há duas possibilidades disso acontecer: ou um tropeço do Santos contra o Coritiba neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, ou o Corinthians não vencer no domingo, contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã.

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Veja a tabela e simule os resultados.No primeiro caso, o Santos soma 47 pontos neste momento. Mesmo se empatar, a equipe chega a 48 e, portanto, mesmo vencendo todas as partidas restantes, só conseguiria atingir os mesmos 57 pontos que o Fluminense tem atualmente. No entanto, ficaria atrás com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. A equipe de Cuca ainda tem, além desta rodada, mais três jogos pela frente.

Já o Corinthians é o oitavo colocado e tem 49 pontos, com um jogo a menos em relação ao Flu. Perdendo ou empatando, o Timão poderia ainda ultrapassar o Tricolor, atingindo 58 ou 59 pontos. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Fluminense.

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Em caso de vitória de Santos e Corinthians, está nas mãos do próprio Fluminense garantir a vaga na segunda-feira. Assim como era contra o Atlético-MG, quando o duelo acabou empatado por 0 a 0, apenas a vitória interessa ao time carioca. Saindo do Castelão com os três pontos, o Flu chegaria a 60, não podendo mais ser alcançado pelos dois rivais. Se empatar, vai a 58, ainda abrindo margem.

Garantindo a vaga desta forma, o Flu não teria mais necessidade de esperar por um G7 ou G8, pois garante vaga no G6 independentemente do resultado da final da Copa do Brasil ou das posições de Palmeiras e Grêmio posteriormente.