Fluminense teve sete desfalques por lesão desde a volta dos jogos no Rio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Pouco antes do retorno do Campeonato Carioca, os jogadores do Fluminense publicaram um manifesto repudiando a decisão de voltar com o futebol no Rio de Janeiro. Além de citar o número elevado de mortes diárias causadas pela Covid-19, o elenco também criticou o pouco tempo de preparação, que poderia acarretar em lesões. Desde o retorno aos campos, foram sete novos jogadores machucados, além de Nenê e Wellington Silva que testaram positivo para o novo coronavírus.

Para o segundo amistoso contra a equipe Alvinegra, no sábado, às 17h, no Nilton Santos, o técnico Odair Hellmann deverá ter Gilberto e Wellington Silva de volta. Matheus Ferraz, Fred, Igor Julião e Fernando Pacheco devem seguir fora. Em comparação com as outras equipes do Rio de Janeiro, o Flamengo perdeu apenas Rafinha e Filipe Luís. O Botafogo não teve novos lesionados, apenas Luis Henrique, que testou positivo para Covid-19. No Vasco foram pelo menos três.

Somado a isso, Egídio e Matheus Ferraz também foram desfalques por suspensão, cada um em um jogo. Na reestreia, contra o Volta Redonda, Nenê ficou fora após ter contraído Covid-19. O atacante Wellington Silva também não foi relacionado pois, naquela ocasião, ele teve contato com um parente contaminado.O lateral Igor Julião foi desfalque a partir da semifinal contra o Botafogo após lesão no músculo adutor da coxa direita. Na final da Taça Rio, Paulo Henrique Ganso, com lombalgia, e Fred, na ocasião com dores no pé, não jogaram. O camisa 9 ainda não retornou pois precisou passar por cirurgia no olho.

No primeiro jogo da final do Carioca, o novo desfalque foi o zagueiro Nino. Ele teve uma entorse no joelho esquerdo. No amistoso contra o Botafogo, Julião e Fred continuaram fora. Matheus Ferraz, com lesão no músculo anterior da coxa esquerda, e Gilberto, poupado após sentir na final contra o Flamengo, seguiram fora. O atacante Fernando Pacheco também não participou por uma entorse no tornozelo direito. Vale lembrar que o zagueiro Frazan é desfalque desde o início do ano pois passou por cirurgia no joelho direito.

Antes da decisão sobre a volta dos jogos, o diretor do departamento médico do Fluminense, Douglas Santos, já havia alertado sobre a necessidade de pelo menos 15 dias como uma nova pré-temporada. O Flu teve nove dias do momento em que retornou ao CT Carlos Castilho em 19 de junho e estreou, no dia 28. A última semana foi a primeira completa de trabalho para Odair.Veja os desfalques a cada partida:

Fluminense x Volta Redonda: Nenê (Covid-19), Wellington Silva (contato com pessoa com Covid-19) e Frazan (lesionado)

Macaé x Fluminense: Egídio (suspenso) e Frazan (lesionado)

Fluminense x Botafogo: Matheus Ferraz (suspenso), Igor Julião e Frazan (lesionados)

Fluminense x Flamengo (Taça Rio): Fred, Ganso, Igor Julião e Frazan (lesionados)

Fluminense x Flamengo (1º jogo do Carioca): Nino, Fred, Ganso, Igor Julião, Frazan (lesionados) e Wellington Silva (Covid-19)

Flamengo x Fluminense (2º jogo do Carioca): Fred, Igor Julião, Frazan (lesionados) e Wellington Silva (Covid-19)