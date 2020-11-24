Fluminense terá semana cheia com disputa de torneios da base, do futebol feminino e do vôlei de quadra

Crédito: Mailson Santana/FFC

A partir desta terça, o Fluminense terá uma semana cheia com disputa de torneios da base, do futebol feminino e do vôlei de quadra. Ao todo, serão jogos em seis campeonatos de futebol em que os Moleques e as Meninas de Xerém defenderão as cores do Tricolor das Laranjeiras. Os profissionais, por sua vez, só voltam a campo na segunda-feira contra o RB Bragantino, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

+Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

O calendário começa nesta tarde, quando o Flu estreia pela Copa do Brasil sub-17, no estádio das Laranjeiras, diante do Porto Vitória, do Espírito Santo. A equipe está embalada após eliminar o Vasco e garantir a classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria.

Na quarta, será a vez da equipe sub-20 entrar em campo no clássico contra o Vasco, pela 14ª rodada do Brasileirão da categoria, às 15 horas, também em Laranjeiras. Na sexta, por sua vez, o sub-17 volta a campo por outra competição: o Brasileirão. Será o primeiro jogo das semifinais do torneio, contra o São Paulo, às 15h45, em Cotia (SP).

O final de semana começa com um sábado agitado e com muitos jogos. O futebol feminino do Fluminense enfrentará o Fortaleza, fora de casa, às 15h (de Brasília), na busca pela classificação para a próxima fase do Brasileiro A2. No duelo de ida, a equipe carioca venceu em casa por 1 a 0. No mesmo dia e horário, o time de Aspirante-sub23 fará sua estreia na segunda fase do Brasileirão da categoria contra o Bragantino, em Janiru (SP).

Também no sábado, a equipe feminina de vôlei de quadra enfrenta o Dentil Praia Clube, às 19h, na Arena Praia, em Uberlândia (MG), pela sexta rodada da Super Liga. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2. Cabe salientar que as meninas tiveram o duelo com o Sesc RJ Flamengo adiado devido à cinco atletas rubro-negras terem testado positivo para Covid-19.

Por fim, na segunda, o time de Odair Hellmann receberá o RB Bragantino, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato brasileiro, às 20h (de Brasília) no intuito de se firmar no G-6 e subir ainda mais na tabela da competição.

Confira o calendário de jogos do Fluminense nesta semana

TERÇA-FEIRA – 24/11 Sub-17 – Copa do BrasilFluminense x Porto Vitória (ES)Laranjeiras – 15 horas

QUARTA-FEIRA – 24/11 Sub-20 – BrasileirãoFluminense x VascoLaranjeiras – 15 horas

SEXTA-FEIRA – 27/11Sub-17 – BrasileirãoSão Paulo x FluminenseMarcelo Portugal - Cotia – SP – 15h45

SÁBADO – 28/11 Brasileiro Feminino A2Fortaleza e FluminenseRaimundão - Caucaia – CE – 15 horas

Brasileirão Aspirante – Sub-23Bragantino x FluminenseCFA - Jarinú - Jarinu – SP – 15 horas

Super Liga de VôleiDentil Praia Clube X FluminenseArena Praia, em Uberlândia (MG) – 19 horas