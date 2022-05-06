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Torcida distante

Fluminense terá seis jogos seguidos longe do Maracanã e com viagens longas

Único jogo que seria no estádio passou para Volta Redonda pelo plantio da grama de inverno; maratona tem confrontos decisivos...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 06:00
Paulo Henrique Ganso e Fernando Diniz fizeram um apelo para que a torcida do Fluminense compareça em maior número ao Maracanã nas próximas partidas. Mas esse encontro vai demorar a acontecer novamente. Depois de derrotar o Junior Barranquilla (COL) pela Sul-Americana, o Tricolor terá uma sequência de seis partidas praticamente fora de casa e só volta ao estádio para o clássico com o Flamengo em 29 de maio, pelo Brasileirão
Fluminense
Fernando Diniz não poderá contar com o Maracanã para dar sequência na segunda passagem dele pelo Tricolor Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
.A maratona de viagens começa no próximo domingo, quando o Flu encara o Palmeiras às 16h no Allianz Parque. Depois, o elenco viaja para Goiás para encarar o Vila Nova no Serra Dourada na quarta-feira, dia 11, às 21h30. A partida em casa seria diante do Athletico-PR em 14 de maio, sábado, mas o plantio da grama de inverno no Maracanã fará com que o duelo seja no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
A série ainda mais pesada de viagens começa depois dessa parada no Rio de Janeiro. O Fluminense vai até a cidade de Santa Fé, na Argentina, para enfrentar o Unión Santa Fe em duelo decisivo da Sul-Americana dia 19.
Depois, pega o avião para Fortaleza para entrar em campo no domingo, 22, e enfrentar o Leão. Por último, fecha a maratona com o confronto com o Oriente Petrolero em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, dia 26.
O reencontro dos tricolores com o Maracanã será apenas no final do mês para o primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo após o título tricolor no Campeonato Carioca. O clássico está marcado para 29 de maio, um domingo, às 18h, no Maracanã. Depois disso, o desejo de Fernando Diniz de que os torcedores compareçam em maior número pode se concretizar com partidas mais frequentes em solo carioca.
A questão do público tem sido um problema para o Fluminense, que tem uma média baixa na atual temporada. Diante do Junior Barranquilla, por exemplo, foram pouco mais de 10 mil presentes no Maracanã. No Brasileirão são quase 23 mil diante do Santos e pouco mais de 16 mil contra o Internacional. Desde 2015, a média do Flu está em 14.054 pessoas. A expectativa nessa temporada era melhorar esses números com o retorno do público depois da pandemia.

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