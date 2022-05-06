Fluminense terá seis jogos seguidos longe do Maracanã e com viagens longas

Paulo Henrique Ganso e Fernando Diniz fizeram um apelo para que a torcida do Fluminense compareça em maior número ao Maracanã nas próximas partidas. Mas esse encontro vai demorar a acontecer novamente. Depois de derrotar o Junior Barranquilla (COL) pela Sul-Americana, o Tricolor terá uma sequência de seis partidas praticamente fora de casa e só volta ao estádio para o clássico com o Flamengo em 29 de maio, pelo Brasileirão

Fernando Diniz não poderá contar com o Maracanã para dar sequência na segunda passagem dele pelo Tricolor Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

.A maratona de viagens começa no próximo domingo, quando o Flu encara o Palmeiras às 16h no Allianz Parque. Depois, o elenco viaja para Goiás para encarar o Vila Nova no Serra Dourada na quarta-feira, dia 11, às 21h30. A partida em casa seria diante do Athletico-PR em 14 de maio, sábado, mas o plantio da grama de inverno no Maracanã fará com que o duelo seja no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A série ainda mais pesada de viagens começa depois dessa parada no Rio de Janeiro. O Fluminense vai até a cidade de Santa Fé, na Argentina, para enfrentar o Unión Santa Fe em duelo decisivo da Sul-Americana dia 19.

Depois, pega o avião para Fortaleza para entrar em campo no domingo, 22, e enfrentar o Leão. Por último, fecha a maratona com o confronto com o Oriente Petrolero em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, dia 26.

O reencontro dos tricolores com o Maracanã será apenas no final do mês para o primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo após o título tricolor no Campeonato Carioca. O clássico está marcado para 29 de maio, um domingo, às 18h, no Maracanã. Depois disso, o desejo de Fernando Diniz de que os torcedores compareçam em maior número pode se concretizar com partidas mais frequentes em solo carioca.