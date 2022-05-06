São Paulo tem trunfo do rodízio contra o Fortaleza para superar má sequência fora de casa

O São Paulo optou por uma equipe alternativa no empate desta última quinta-feira contra o Everton por 0 a 0, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O técnico Rogério Ceni tenta evitar um grande desgaste físico da equipe, que jogou no Chile e já tem seu próximo compromisso no Ceará, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. GALERIA> ATUAÇÕES: Jandrei é um dos raros destaques e salva São Paulo de derrotaTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule as próximas partidasMuitos dos titulares de Ceni, como Calleri, artilheiro da temporada, e Rafinha, ficaram no Brasil treinando no CT e com o foco na disputa contra o Fortaleza, que acontecerá neste domingo (8), na Arena Castelão.O duelo contra o Everton foi realizado no Chile, na cidade de Viña del Mar. Agora, o Tricolor viajará até o Ceará, na capital do estado. Um dos principais focos da equipe paulista é aproveitar o elenco titular descansado e reverter a má sequência de partidas fora de casa.Dos últimos cinco confrontos realizados longe do Morumbi, o São Paulo venceu somente um, contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 1, também válido pela competição continental. Fora este, foram três empates, contra o Red Bull Bragantino, Juventude e Everton-CHI, e uma derrota contra o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã.

- Deixamos alguns jogadores no Brasil, dez dos doze que poderiam começar contra o Fortaleza no Brasileiro. Segundo a pontuação que nós temos, estudamos a possibilidade de sofrer um pouco aqui. Hoje tínhamos uma equipe um pouco diferente da que jogamos no Campeonato Brasileiro, não é possível jogar na quinta-feira à noite, com todo tempo de imigração e voltar com a mesma equipe para uma das últimas capitais do Brasil, no caso, Fortaleza. É inumano fazer algo assim, por isso precisamos mudar um pouco os jogadores e fazer treinamentos com os que estão trabalhando no Brasil - explicou o comandante.O trunfo deste rodízio pode ser um ponto positivo ao São Paulo quando comparado ao próximo adversário. O Fortaleza foi a campo contra o River Plate, também na quinta-feira (5), em partida válida pela Libertadores. Também garantiu um empate, só que por 1 a 1, com gol de Silvio Romero, e a equipe de Vojvoda jogou com o elenco titular, diferente da escolha de Rogério Ceni.Agora, com apenas três dias de diferença, o time da capital cearense jogará contra um elenco descansado, o que pode ser um ponto positivo para o São Paulo, que tem a chance de finalmente dar um fim a esta sequência fora de casa com poucas vitórias que o acompanha desde abril e se aproveitar de eventuais fraquezas demonstradas pelo adversário em decorrência a esta "ausência de descanso"Os dois clubes se enfrentam no domingo (8) às 19h, na Arena Castelão. O combate será válido pelo Brasileirão 2022.