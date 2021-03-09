Fluminense terá reforços do elenco principal para o Fla-Flu e Roger Machado; veja a lista

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com duas derrotas em duas partidas do Campeonato Carioca, o Fluminense terá reforços do elenco principal a partir do clássico com o Flamengo, no próximo domingo, às 18h. Os jogadores vão se reapresentar no CT Carlos Castilho nesta terça-feira, junto ao grupo Sub-23. Além deles, Roger Machado fará a estreia no comando do time. Vale lembrar que a maior parte do grupo recebeu uma semana de folga após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, que garantiu o Tricolor na fase de grupos da Libertadores.

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Os jogadores são Fernando Pacheco, Caio Paulista, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Yuri, Danilo Barcelos e Michel Araújo. Além deles, os novos reforços Wellington, que já vem treinando no CT, e Samuel Xavier, assim que terminar de cumprir o período de isolamento após testar positivo para Covid-19. Rafael Ribeiro já estava integrado e foi titular na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa.

A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O grupo, que vinha sendo comandado por Ailton Ferraz, terá o técnico Roger Machado à beira do gramado pela primeira vez. Ele estará junto com Marcão, ue voltou à comissão permanente do clube. O treinador vinha trabalhando no CT Carlos Castilho desde a última terça-feira e acompanhou as partidas no Maracanã ao lado da comissão.

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O time que vem atuando no Estadual é formado em sua maioria por jovens do Sub-17, Sub-20 e Sub-23, além de Paulo Henrique Ganso, Miguel e Marcos Paulo, já integrados há mais tempo ao profissional. No caso do atacante, porém, ele não vem atuando pois o Fluminense tenta receber uma taxa de vitrine do Atlético de Madrid para que o jogador não fique parado até julho.

Na primeira rodada, o Flu foi derrotado pelo Resende por 2 a 1, de virada. Na segunda, vitória da Portuguesa. Nesta partida, a equipe não teve as presenças dos zagueiros Frazan (dores na coxa direita) e Luan (fratura no quinto metatarsiano), ambos lesionados, além de Miguel (lesão no músculo posterior da coxa esquerda).